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Выяснилось, сколько чиновники заплатили Билану за «пьяный» концерт в Самаре 

Диана Товсепова 41 минуту назад
Выяснилось, сколько чиновники заплатили Билану за «пьяный» концерт в Самаре
Фото: @bilanofficial
В 2019 году СМИ и соцсети шумно обсуждали концерт певца Димы Билана в Самаре на Дне города. Дело в том, что артист вел себя на выступлении очень странно, и многие решили, что он был пьян. После странного концерта Дмитрий приносил официальные извинения городу и своим поклонникам. Кроме того, Билан даже выступил в городе еще раз бесплатно и выделил Самаре личные деньги, потратив на это все около семи миллионов рублей.
Сейчас выяснилось, сколько государство заплатило Билану за нашумевший концерт. Оказалось, Диме Билану за концерт на Дне города в 2019 году заплатили четыре миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.
Несмотря на то, что певец испортил концерт своим поведением, заказчики заплатили гонорар в полном объеме. Так, согласно сумме договора, артист заработал 37 тысяч 534 евро (около трех миллионов рублей).
Интересно, что еще 1,2 миллиона рублей ушли на сопутствующие траты. В частности, VIP-залы в аэропортах Самары и Москвы для музыканта обошлись в 152 тысячи рублей, личная охрана с машиной сопровождения для звезды — в 64 тысячи, а авиабилеты для Билана и его команды — в 560 тысяч.
Гримерка и напитки певца обошлись в 84 тысячи рублей, а номер Билана стоил 36 тысяч рублей в сутки. Танцоры артиста жили в номерах поскромнее, за восемь тысяч рублей.
Ранее "Рамблер" сообщал о пополнении в звездной семье Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе.
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