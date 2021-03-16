Звезды, покинувшие дом ради роскоши заграницы

Многие из селебрити еще в детстве приняли решение покинуть Россию ради карьеры в чужой стране, другие нашли свое счастье в более осознанном возрасте и переехали жить к новой семье.

1/8 Ирина Шейк Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Наталья Водянова Фото: Instagram 3/8 Мария Шарапова Фото: Instagram 4/8 Кристина Орбакайте Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Виктория Боня Фото: Instagram 6/8 Саша Зверева Фото: Instagram 7/8 Саша Зверева Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Лена Катина Фото: Instagram

Ирина Шейк

В 19 лет Ирина взяла псевдоним Шейк и отправилась в Европу. Она жила вместе с другими моделями в небольшой квартирке в Париже, ей давали 40 евро в неделю, на которые с трудом можно было прожить, а питалась Ирина одним рисом. В одном из интервью модель рассказывала: «Нам выдали карманные деньги и карту города. Теперь, когда я приезжаю в Париж и у меня люкс в отеле и личный водитель, я не воспринимаю это как должное».

В конце 2016 года Брэдли Купер сделал предложение Ирине Шейк, а в марте 2017 года на свет появился их дочь Леа де Сьен Шейк-Купер. Пара жила в особняке актера в Лос-Анджелесе до того момента, как решила расстаться. Супермодель приняла решение переехать в роскошную квартиру на Манхэттене вместе с дочкой.

Наталья Водянова

В начале 2020 года Наталья Водянова переехала в Париж к Антуану Арно , за которого вскоре вышла замуж. До этого топ-модель жила в Англии в загородном доме. В первый день нового года Наталья Водянова получила долгожданное предложение руки и сердца от бизнесмена Антуана Арно, с которым она живет на протяжении восьми лет. У пары есть двое сыновей Максим и Роман, но при этом они не спешили узаконить отношения.

Квартира располагается в элитном районе Парижа. 38-летняя супермодель обустраивала ее со всем шиком. Здесь и огромные полотна от лучших современных художников Louis Vuitton Fondation (Фонд Louis Vuitton), и винтажная мебель с отделкой из меха, и, конечно, гигантский плюшевый медведь — постоянный обитатель уютного дома.

Кристина Орбакайте

Еще в 2018 году певица Кристина Орбакайте решила перебраться в США и поселиться там на постоянной основе. У артистки есть дом в Майами, а несколько лет назад она купила квартиру в Нью-Йорке и сделала там ремонт. Вместе с дочкой и мужем большую часть года она проводит за границей, а в Москву летает только по рабочим вопросам и на гастроли.

К слову, дочь Кристины Клава сразу пошла в подготовительный класс одной из нью-йоркских школ. Супруг артистки Михаил Земцов большую часть жизни провел в США и много раз предлагал супруге переехать. В Штатах также уже живут его родители.

Мария Шарапова

Спортсменка переехала в США еще в 1995 году. Ее родители приняли решение о смене места жительства, так как в то время там было больше возможностей для занятий теннисом. Шарапова с детства живет в Америке, но имеет гражданство России. На международных соревнованиях теннисистка выступает под российским флагом.

Спортсменка живет в роскошном доме в Лос-Анджелесе, в разработке дизайна которого она принимала участие. Трехэтажный дом расположен на берегу океана. Из окон открываются виды на Малибу. Мария успела даже запустила «здоровый» бренд — помимо тенниса, спортсменка представила собственную линию сладостей с «правильным» шоколадом и мармеладом.

Виктория Боня

Виктория редко появляется в России. Инстадива приезжает на родину по рабочим вопросам. До пандемии в 2020 году она жила в Лондоне, однако заболевание внесло свои коррективы в жизнь девушки, и она приняла решение переехать в роскошные апартаменты в Монако. В июле 2020 года Виктория отпраздновала новоселье. Она поселилась вместе с дочерью в доме бывшего возлюбленного и отца Анджелины Алекса Смерфита. Просторное и солнечное жилье Виктории находится в живописном месте с видом на горы и море.

Роскошная квартира с террасой и видом на море привела телеведущую в восторг — новое жилище Боня тщательно подыскивала больше месяца, пока не нашла идеальный вариант. Оно расположено в удобном месте, и теперь Боня сможет пешком ходить в любимый фитнес-клуб. Однако счастье было недолгим — Викторию ограбили два раза подряд. Частые отъезды звезды стали идеальной возможностью для воришек поживиться ценностями, а снимки апартаментов, которые Боня публиковала в Instagram, помогли злоумышленникам найти квартиру телезвезды и дважды проникнуть в нее.

Саша Зверева

Впервые 40-летняя певица опубликовала редкие снимки интерьера семейного дома в Калифорнии в начале 2020 года. Несколько лет назад Саша Зверева переехала в Лос-Анджелес, где теперь живет вместе с тремя детьми и любимым мужем. У супругов просторная квартира-студия с необычной планировкой. Спальня влюбленных выполнена в пастельных оттенках, к которым гармонично подобрали мебель из дерева и замши дымчато-розового цвета.

В июле 2020 года 40-летняя экс-солистка «Демо» стала мамой в четвертый раз. Вместе с супругом она заранее занялась обустройством дома. В начале лета Саша впервые показала часть уютного пространства, но кадры из новой детской решила разместить только в августе. Детская с панорамными окнами полностью освещена солнцем, а мебель выбрана исключительно из экологичных материалов.

Лена Катина

Экс-участница группы «Тату» Лена Катина переехала из Москвы в Лос-Анджелес в 2011 году. Девушка занялась в основном англоязычным творчеством, а пять лет назад записала альбом на испанском. Уже через два года после переезда певица вышла замуж за словенского музыканта Сашо Кузмановича. Влюбленные сыграли две пышные свадьбы: и в Словении, и в России. Вскоре у пары родился сын Александр. Специально для родов певица вернулась в Россию.