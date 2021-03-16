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Звезды, которые воспитывают особенных детей

Елизавета Назарова
3 часа назад
Многие родители, узнав о серьезном диагнозе своего ребенка, долгое время находятся в шоке и смятении, так как не знают, что им делать дальше. Со временем они принимают определенное решение, которое влияет на их жизнь в любом случае. Часто публичные личности скрывают свои семьи, чтобы защитить их от внимания общественности и прессы.
Однако некоторые звезды наоборот часто рассказывают публике о своих особенных детях, чтобы привлечь внимание к семьям с подобными проблемами. Смотрите видео и узнаете о знаменитых родителях, у которых есть особенные дети.
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