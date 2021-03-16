Звезды, которые воспитывают особенных детей

Многие родители, узнав о серьезном диагнозе своего ребенка, долгое время находятся в шоке и смятении, так как не знают, что им делать дальше. Со временем они принимают определенное решение, которое влияет на их жизнь в любом случае. Часто публичные личности скрывают свои семьи, чтобы защитить их от внимания общественности и прессы.