Актер Алексей Серебряков вернулся из Канады в Россию 

Звезда фильма «Левиафан» Алексей Серебряков объявил, что вернулся из Канады в Россию. Его словам приводит издание Super.ru.

Накануне актер посетил премьеру одного из фильмов, и журналисты поинтересовались у Серебрякова, живет ли он по-прежнему на две страны — Канаду, где постоянно находится его семья, и Россию, где он востребован в профессии. Артист ответил отрицательно, сделав акцент, что сейчас он живет в России. И добавил, что в его планы никогда не входил переезд в другую страну:

«Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить».

Несколько лет назад Серебряков дал интервью журналисту Юрию Дудю, которое запомнилось скандальными высказываниями артиста о России.