Ещё
Далее:
Читайте также:

Актер Алексей Серебряков вернулся из Канады в Россию 

Мария Грибова 2 часа назад
Актер Алексей Серебряков вернулся из Канады в Россию
Фото: РИА Новости
Звезда фильма «Левиафан» Алексей Серебряков объявил, что вернулся из Канады в Россию. Его словам приводит издание Super.ru.
Накануне актер посетил премьеру одного из фильмов, и журналисты поинтересовались у Серебрякова, живет ли он по-прежнему на две страны — Канаду, где постоянно находится его семья, и Россию, где он востребован в профессии. Артист ответил отрицательно, сделав акцент, что сейчас он живет в России. И добавил, что в его планы никогда не входил переезд в другую страну:

«Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить».

Несколько лет назад Серебряков дал интервью журналисту Юрию Дудю, которое запомнилось скандальными высказываниями артиста о России.
Ранее «Рамблер» писал о том, что перенесшая кому бывшая жена Аршавина госпитализирована с COVID.
Видео дня. Как алкоголь делают безалкогольным
Звёзды , Алексей Серебряков , Super.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, которые воспитывают особенных детей
03:51
Звезды, которые воспитывают особенных детей
Звёзды
У дагестанки отбирают троих детей за тату и «аморальный» инстаграм
04:56
У дагестанки отбирают троих детей за тату и «аморальный» инстаграм
Дети
У кого из российских звезд самые дорогие дома
02:56
У кого из российских звезд самые дорогие дома
Звёзды
7 главных признаков сильной личности
03:21
7 главных признаков сильной личности
Психология
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
06:15
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
Здоровье
Как алкоголь делают безалкогольным
05:38
Как алкоголь делают безалкогольным
Еда
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
00:55
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
Еда
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
05:08
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
Красота
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
03:00
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
Звёзды
Как быстро убрать синяки
06:07
Как быстро убрать синяки
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение