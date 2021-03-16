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Любовница Олега Яковлева попала в психиатрическую клинику, воюя за наследство 

Мария Грибова 1 час назад
Любовница Олега Яковлева попала в психиатрическую клинику
Фото: РИА Новости
Бывший солист «Иванушек» Олег Яковлев скончался четыре года назад. А споры насчет его наследства до сих пор не утихают. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Известно, что у артиста остались три квартиры в Москве, также жилье в Черногории и Болгарии. И при этом в завещании не было указано имени его гражданской жены — Александры Куцевол.
Женщина, в свою очередь, намерена получить часть наследства, и сдаваться не намерена. Сначала она забаррикадировалась в одной из квартир Олега в центре Москвы и не хочет съезжать. И даже судебные приставы пока не в силах ее оттуда выгнать. Также она предоставила две поддельные справки о браке с Яковлевым, которые суд не принял.
И недавно стало известно, что женщина проходит лечение в психлечебнице.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Алексей Серебряков вернулся из Канады в Россию.
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