Любовница Олега Яковлева попала в психиатрическую клинику

Бывший солист «Иванушек» Олег Яковлев скончался четыре года назад. А споры насчет его наследства до сих пор не утихают. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Известно, что у артиста остались три квартиры в Москве, также жилье в Черногории и Болгарии. И при этом в завещании не было указано имени его гражданской жены — Александры Куцевол

Женщина, в свою очередь, намерена получить часть наследства, и сдаваться не намерена. Сначала она забаррикадировалась в одной из квартир Олега в центре Москвы и не хочет съезжать. И даже судебные приставы пока не в силах ее оттуда выгнать. Также она предоставила две поддельные справки о браке с Яковлевым, которые суд не принял.

И недавно стало известно, что женщина проходит лечение в психлечебнице.