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«Он — однолюб»: Бедрос Киркоров назвал имя женщины, которую всю жизнь любит Филипп 

Мира Маркина 2 часа назад
Бедрос Киркоров назвал имя женщины, которую всю жизнь любит Филипп
Фото: @fkirkorov
Бедрос Киркоров в разговоре с изданием "Собеседник" назвал имя женщины, которую всю жизнь любит его сын.
По словам отца поп-короля, Филипп раз и навсегда отдал свое сердце бывшей супруге Алле Пугачевой.

"Кроме Аллы Филипп никогда никого не любил. Не любил и не любит. Он — однолюб. В этом плане он пошел в меня",

— признался артист.
Киркоров-старший заявил, что домыслы о романе Филиппа с певицей Азизой — всего лишь слухи, несмотря на то, что певец к ней очень хорошо относится.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Соседов осудил Баскова и Киркорова.
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