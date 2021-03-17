Бедрос Киркоров назвал имя женщины, которую всю жизнь любит Филипп

Бедрос Киркоров в разговоре с изданием "Собеседник" назвал имя женщины, которую всю жизнь любит его сын.
По словам отца поп-короля, Филипп раз и навсегда отдал свое сердце бывшей супруге Алле Пугачевой.
"Кроме Аллы Филипп никогда никого не любил. Не любил и не любит. Он — однолюб. В этом плане он пошел в меня",
— признался артист.
Киркоров-старший заявил, что домыслы о романе Филиппа с певицей Азизой — всего лишь слухи, несмотря на то, что певец к ней очень хорошо относится.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Соседов осудил Баскова и Киркорова.