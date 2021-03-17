Звезда «Универа» перенесла еще одну операцию на груди 

Звезда ситкома "Универ" Анна Хилькевич перенесла вторую операцию на груди. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
@annakhilkevich
Актриса рассказала, что впервые перенесла маммопластику в 2011 году:
"В первый раз я думала, что это один раз и на всю жизнь. Прямо как с первым мужем, но, как оказалось, и их тоже приходится менять. Сказать, что я боялась — ничего не сказать. Внешне я старалась быть сдержанной, но не понимала быструю речь, суетилась, взрывалась по малейшему поводу".
Хилькевич быстро восстановилась после первого хирургического вмешательства, но спустя какое-то время возникли осложнения и пришлось провести вторую операцию:
"Я носилась как угорелая, тусила, открывала тяжелые двери. Я очень рано вернулась в активный спорт и стала поднимать штангу, потом две беременности, тугие лифчики и активный образ жизни. Естественно, за несколько таких лет я заработала себе осложнение — нарастание фиброзной ткани".
В данный момент 34-летняя артистка находится в больнице.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых обсуждаемых пластических операциях в мире.