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Звезда «Универа» перенесла еще одну операцию на груди 

Мира Маркина 1 час назад
Звезда «Универа» перенесла еще одну операцию на груди
Фото: @annakhilkevich
Звезда ситкома "Универ" Анна Хилькевич перенесла вторую операцию на груди. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
@annakhilkevich
Актриса рассказала, что впервые перенесла маммопластику в 2011 году:

"В первый раз я думала, что это один раз и на всю жизнь. Прямо как с первым мужем, но, как оказалось, и их тоже приходится менять. Сказать, что я боялась — ничего не сказать. Внешне я старалась быть сдержанной, но не понимала быструю речь, суетилась, взрывалась по малейшему поводу".

Хилькевич быстро восстановилась после первого хирургического вмешательства, но спустя какое-то время возникли осложнения и пришлось провести вторую операцию:

"Я носилась как угорелая, тусила, открывала тяжелые двери. Я очень рано вернулась в активный спорт и стала поднимать штангу, потом две беременности, тугие лифчики и активный образ жизни. Естественно, за несколько таких лет я заработала себе осложнение — нарастание фиброзной ткани".

В данный момент 34-летняя артистка находится в больнице.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых обсуждаемых пластических операциях в мире.
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