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Сын Алибасова рассказал о доме отца за 58 миллионов 

Мария Грибова 37 минут назад
Адвокат экс-супруги Бари Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказал, что вся семья Шукшиных беспокоится о состоянии продюсера коллектива «На-На», который теперь живет далеко от них. Этим он поделился с Teleprogramma.pro.
После этого наследник продюсера поспешил приобрести для папы в рассрочку загородный дом в Московской области поселка Петрово-Дальнее. Сейчас в нем идет ремонт полным ходом.

«Все это обойдется мне в 58 миллионов рублей. А если папа захочет остаться в Калининграде, то у меня в наследстве появится отличная инвестиция»,

— сказал сын продюсера.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Барановская посмеялась над людьми, уверенных в ее чувствах к Аршавину.
Звёзды , Видео , Бари Алибасов
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