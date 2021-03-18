Ольга Бузова сообщила о новом романе

Телеведущая и певица Ольга Бузова после скандального расставания с рэпером Давидом Манукяном сообщила о том,. что состоит в новых отношениях. Этим она поделилась в эфире передачи «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ.
Фото: @buzova86@buzova86
На шоу у певицы напрямую спросили, свободна ли она в данный момент. На что Бузова ответила, что уже не одинока. Однако имя возлюбленного и детали нового романа артистка отказалась раскрывать.
Поклонники Бузовой предположили, что певица состоит в отношениях с футболистом Артемом Зуевым.