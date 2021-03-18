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Ольга Бузова сообщила о новом романе

Мария Грибова
2 часа назад
Телеведущая и певица Ольга Бузова после скандального расставания с рэпером Давидом Манукяном сообщила о том,. что состоит в новых отношениях. Этим она поделилась в эфире передачи «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ.
Ольга Бузова сообщила о новом романе
Фото: @buzova86@buzova86
На шоу у певицы напрямую спросили, свободна ли она в данный момент. На что Бузова ответила, что уже не одинока. Однако имя возлюбленного и детали нового романа артистка отказалась раскрывать.
Поклонники Бузовой предположили, что певица состоит в отношениях с футболистом Артемом Зуевым.
Звёзды,Давид Манукян,Артем Зуев,Ольга Бузова,
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