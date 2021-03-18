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На слуху: Кот рассказал о фиктивном браке с Высоцкой
Мария Грибова
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Сябитова рассказала о поведении Моргенштерна за кадром
Кадр из шоу «Давай поженимся!»
Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале
Роза Сябитова
поделилась, что поведение исполнителя Моргенштерна, который принимал участие в программе, вызвало у нее опасения.
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Бортко объяснил, почему Серебряков вернулся из Канады в Россию
РИА Новости
Актер
Алексей Серебряков
вернулся в Россию после нескольких лет жизни в Канаде. Напомним, артист переехал туда вместе со своими детьми, потому что хотел растить их в принципиально другой среде.
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Мамаева нашла доказательства, что любовница мужа эскортница
@alana_mamaeva
Жена футболиста
Павла Мамаева
Алана нашла подтверждение незаконной деятельности ее соперницы — модели Ирен Гарсии Морено. Этим она поделилась в stories на личной странице в Instagram.
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Ольга Бузова сообщила о новом романе
@buzova86
На шоу у певицы напрямую спросили, свободна ли она в данный момент. На что
Бузова
ответила, что уже не одинока. Однако имя возлюбленного и детали нового романа артистка отказалась раскрывать.
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Анатолий Кот рассказал о фиктивном браке с Юлией Высоцкой
РИА Новости
Артисты учились вместе в Белорусском театрально-художественном институте. через некоторое время
Высоцкая
получила приглашение выступать в театре Янки Купалы. Однако она не могла выйти на его сцену без белорусского паспорта.
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