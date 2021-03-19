«Я для нее – зверюшка»: Цивин обнародовал сообщения дочери Баталова к матери

Юрист Михаил Цивин в эфире программы «Пусть говорят» обнародовал переписку дочери актера Алексея Баталова Маши со своей матерью Гитаной Леонтенко. Как заверил юрист, вдова актера - вовсе не тот человек, за которого себя выдает.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

«Моя мать жестока и беспощадна. Я для нее - зверюшка».

Он подчеркнул, что сообщения заверены судебным приставом и будут использованы во время дальнейших разбирательств. Он считает, что Гитана Леонтенко просто хочет ему отомстить, а документы она подписывала добровольно.

Напомним, что Михаил Цивин с женой проходят по делу о незаконном присвоении жилья семьи покойного актера Алексея Баталова.