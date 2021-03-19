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«Я для нее – зверюшка»: Цивин обнародовал сообщения дочери Баталова к матери

Даня Виттиг
2 часа назад
Юрист Михаил Цивин в эфире программы «Пусть говорят» обнародовал переписку дочери актера Алексея Баталова Маши со своей матерью Гитаной Леонтенко. Как заверил юрист, вдова актера - вовсе не тот человек, за которого себя выдает.
«Я для нее – зверюшка»: Цивин обнародовал сообщения дочери Баталова к матери
Фото: кадр из передачикадр из передачи
«Моя мать жестока и беспощадна. Я для нее - зверюшка».
Он подчеркнул, что сообщения заверены судебным приставом и будут использованы во время дальнейших разбирательств. Он считает, что Гитана Леонтенко просто хочет ему отомстить, а документы она подписывала добровольно.
Напомним, что Михаил Цивин с женой проходят по делу о незаконном присвоении жилья семьи покойного актера Алексея Баталова.
Мужчина упомянул, что Леонтенко ненавидит сестру Маши Надю. Как он выразился, на этой женщине на самом деле грехов больше, чем на всех нас.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бледанс впервые взяла ипотеку.
Звёзды,Михаил Цивин,Алексей Баталов,
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