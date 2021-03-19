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«Это был не секс на одну ночь»: любовница Мамаева ответила на обвинения 

Даня Виттиг 39 минут назад
«Это был не секс на одну ночь»: любовница Мамаева ответила на обвинения
Фото: @yrypuntocom
Алана Мамаева обвинила Ирен Гарсиа в том, что она занимается эскортом. Однако испанка все отрицает. Об этом сообщает Starhit.
Ирен Гарсиа решила раз и навсегда обозначить свое мнение по этому вопросу. При этом делом о клевете уже занимаются адвокаты.

«Я нормальная девушка с обычной жизнью и со всеми лажу. Я не понимаю, почему Алана так поступает со мной. Я могу понять, что она чувствует, но она должна пенять лишь на своего мужа, а не на меня. Я не вмешивалась в их брак. Это ее муж вошел в мою жизнь, потому что он не сказал мне, что женат. Я бы не причинила столько вреда, сколько Алана. В любом случае, моя история — это история любви, которую она хочет разрушить. Она знает, что это был секс не на одну ночь, а я хорошая девушка, а не проститутка. Алана просто боится меня, поэтому сходит с ума и творит все это. Прискорбно видеть эту ситуацию, мне больно. Я не буду вступать в игру Аланы, отрицая каждую провокацию или попытку унизить себя. Думаю, правда уже видна. Она будет продолжать придумывать ложь обо мне, а я не хочу тратить свою жизнь на постоянное отрицание этого. Любой здравомыслящий человек осознает, насколько она перешла все границы. У меня есть работа и жизнь, на которые мне нужны силы. Я не могу жить с таким напряжением. Я люблю Пашу, и наше будущее зависит от нас. Я верна в своих принципах любимому человеку».

По словам девушки, Алана могла подделать разговоры с помощью определенных программ, а анкета с сайта, где предоставлены данные на эскортниц принадлежит другой девушке из Лондона.

«Она зашла слишком далеко. Они даже создали фальшивый Instagram с моей фамилией», — подчеркнула Ирен.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Мамаева отрицает попытку покончить с собой.
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Звёзды , Алана Мамаева
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