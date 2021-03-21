«Никто не ухаживает»: могила родственников Собчак может исчезнуть

Телеведущая Ксения Собчак не ухаживает за могилой бабушки и и дедушки по отцовской линии. В связи с этим захоронение, расположенное в Ташкенте, может исчезнуть на кладбище. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
За порядком на могиле следят местные жители. Именно они убирают ее и высаживают там цветы.
В случае, если за могилой не будут ухаживать, по закону ее могут продать. По словам местных жителей, Собчак на это кладбище никогда не приезжала. Жители Ташкента уже пообещали, что 27 марта наведут порядок на могиле дедушки и бабушки Ксении Собчак.
«Это дань памяти Анатолию Собчаку. За могилой никто не ухаживает. Не знаю, с чем это связано»,
- заявила в беседе с журналистами программы одна из местных жительниц.