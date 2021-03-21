«Никто не ухаживает»: могила родственников Собчак может исчезнуть

За порядком на могиле следят местные жители. Именно они убирают ее и высаживают там цветы.

В случае, если за могилой не будут ухаживать, по закону ее могут продать. По словам местных жителей, Собчак на это кладбище никогда не приезжала. Жители Ташкента уже пообещали, что 27 марта наведут порядок на могиле дедушки и бабушки Ксении Собчак.