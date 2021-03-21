Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

«Никто не ухаживает»: могила родственников Собчак может исчезнуть

Катерина Саломе
34 минуты назад
Телеведущая Ксения Собчак не ухаживает за могилой бабушки и и дедушки по отцовской линии. В связи с этим захоронение, расположенное в Ташкенте, может исчезнуть на кладбище. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«Никто не ухаживает»: могила родственников Собчак может исчезнуть
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
За порядком на могиле следят местные жители. Именно они убирают ее и высаживают там цветы.
В случае, если за могилой не будут ухаживать, по закону ее могут продать. По словам местных жителей, Собчак на это кладбище никогда не приезжала. Жители Ташкента уже пообещали, что 27 марта наведут порядок на могиле дедушки и бабушки Ксении Собчак.
«Это дань памяти Анатолию Собчаку. За могилой никто не ухаживает. Не знаю, с чем это связано»,
- заявила в беседе с журналистами программы одна из местных жительниц.
Звёзды,Анатолий Собчак,Ксения Собчак,НТВ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители