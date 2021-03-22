Ивлев объяснил, почему женился на молодой журналистке 

Свадьба 47-летнего повара Константина Ивлева и 28-летней журналистки Валерии Куденковой состоялась в феврале 2021 года. В интервью изданию «Семь дней» Ивлев объяснил, почему женился на такой молодой девушке.

По словам знаменитого повара, у них с супругой идеальная разница в возрасте, которая способствует комфортному сосуществованию.

«Вот если бы мне было 60, а ей 28, то это была бы проблема. У нас были бы, наверное, слишком разные интересы. Если бы ей было 18, а мне 47, тоже было бы не очень комфортно со вчерашней школьницей жить. А у нас с Лерой разница правильная, нормальная, я считаю. Как нам объясняли в школе, женщины взрослеют и умнеют быстрее мужиков, поэтому 28 лет для девушки — достаточно зрелый возраст, когда она уже всё понимает. К счастью, у нас всё совпало»,

— заявил Ивлев

Это второй брак Константина, первый продлился более 20 лет. У бывших супругов есть двое детей.