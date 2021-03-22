Брэд Питт отреагировал на обвинения Анджелины Джоли в насилии 

Голливудский актер Брэд Питт был «убит горем», узнав, что его бывшая супруга Анджелина Джоли собирается представить в суде доказательства бытового насилия с его стороны. О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту.
«Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить»,
— поделился источник.
Он также уточнил, что Бред и его представители никогда не атаковали Анджелину:
«Но теперь его защита считает, что утечка (сообщения о том, что Джоли предстанет перед судом с доказательствами насилия — прим. «Ленты.ру») произошла с расчетом на то, чтобы повлиять на решение суда. Брэд считает, что его пытаются изолировать от собственных детей, и он крайне подавлен этим».
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