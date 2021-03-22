Ещё
Далее:
Читайте также:

Брэд Питт отреагировал на обвинения Анджелины Джоли в насилии 

Мария Грибова 1 час назад
Брэд Питт отреагировал на обвинения Анджелины Джоли в насилии
Фото: РИА Новости
Голливудский актер Брэд Питт был «убит горем», узнав, что его бывшая супруга Анджелина Джоли собирается представить в суде доказательства бытового насилия с его стороны. О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту.

«Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить»,

— поделился источник.
Он также уточнил, что Бред и его представители никогда не атаковали Анджелину:

«Но теперь его защита считает, что утечка (сообщения о том, что Джоли предстанет перед судом с доказательствами насилия — прим. «Ленты.ру») произошла с расчетом на то, чтобы повлиять на решение суда. Брэд считает, что его пытаются изолировать от собственных детей, и он крайне подавлен этим».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Анастасия Стоцкая объявила о расставании с мужем.
Видео дня. Какие Е-добавки в продуктах нужно избегать
Женский форум
Звёзды , Анастасия Стоцкая , Брэд Питт , Анджелина Джоли , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выглядят мужья Малышевой, Володиной и других известных телеведущих
03:11
Как выглядят мужья Малышевой, Володиной и других известных телеведущих
Звёзды
Россиянка пошла на грабеж и стала мемом года
00:50
Россиянка пошла на грабеж и стала мемом года
Психология
Какие Е-добавки в продуктах нужно избегать
10:38
Какие Е-добавки в продуктах нужно избегать
Еда
Почему зумерам не нужна интимная близость
05:29
Почему зумерам не нужна интимная близость
Любовь
Бытовые вещи, которые на самом деле токсичны
06:55
Бытовые вещи, которые на самом деле токсичны
Дом и сад
Звезды, которые воспитывают особенных детей
03:51
Звезды, которые воспитывают особенных детей
Звёзды
У дагестанки отбирают троих детей за тату и «аморальный» инстаграм
04:56
У дагестанки отбирают троих детей за тату и «аморальный» инстаграм
Дети
У кого из российских звезд самые дорогие дома
02:56
У кого из российских звезд самые дорогие дома
Звёзды
7 главных признаков сильной личности
03:21
7 главных признаков сильной личности
Психология
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
06:15
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение