Цыганова вспомнила о непристойном поведении Кобзона в отеле

Исполнительница рассказала, что ей часто доводилось гастролировать с коллегой. Во время одной из таких поездок Кобзон начал вести себя непристойно. Он постучал в стену ее номера в отеле, после чего певица отправилась к Кобзону узнать, почему он мешает ей спать.