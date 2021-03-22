Цыганова вспомнила о непристойном поведении Кобзона в отеле

Исполнительница рассказала, что ей часто доводилось гастролировать с коллегой. Во время одной из таких поездок Кобзон начал вести себя непристойно. Он постучал в стену ее номера в отеле, после чего певица отправилась к Кобзону узнать, почему он мешает ей спать.
"Стучу в дверь, а там Иосиф Давидович почти ни в чем, в полотенчике, видимо, после душа. Он пригласил меня в номер попить чаю",
- рассказала Цыганова.
Певица призналась, что отказала артисту под предлогом того, что ее супруг будет ревновать.
После этого инцидента Кобзон разозлился на исполнительницу:
"Затаил он на меня обиду лет на 20. Я 20 лет не появлялась на телеэкранах, вот и все".