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Цыганова вспомнила о непристойном поведении Кобзона в отеле

Мира Маркина
1 час назад
Певица Вика Цыганова в эфире телеканала НТВ вспомнила, как ее домогался Иосиф Кобзон. Слова артистки приводит "Росбалт".
Исполнительница рассказала, что ей часто доводилось гастролировать с коллегой. Во время одной из таких поездок Кобзон начал вести себя непристойно. Он постучал в стену ее номера в отеле, после чего певица отправилась к Кобзону узнать, почему он мешает ей спать.
"Стучу в дверь, а там Иосиф Давидович почти ни в чем, в полотенчике, видимо, после душа. Он пригласил меня в номер попить чаю",
- рассказала Цыганова.
Певица призналась, что отказала артисту под предлогом того, что ее супруг будет ревновать.
После этого инцидента Кобзон разозлился на исполнительницу:
"Затаил он на меня обиду лет на 20. Я 20 лет не появлялась на телеэкранах, вот и все".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что семья Кобзона скрывала приемного ребенка.
Звёзды,Вика Цыганова,Иосиф Кобзон,Росбалт,НТВ,
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