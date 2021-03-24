За что звезду сериала "Восьмидесятые" избил отец ученицы

Из-за пандемии COVID-19 актриса Евгения Захарова переехала из Санкт-Петербурга в станицу Тамань Краснодарского, где стала преподавать актерское мастерство. Несколько дней назад на нее набросился отец одной из ее учениц. Подробностями инцидента артистка поделилась в беседе со "Стархитом"

Фото: @ZaharovaEvge/Facebook @ZaharovaEvge/Facebook

По словам Захаровой, причиной конфликта послужили ярко-красный цвет волос ее 14-летней подопечной по имени Ксюша. Евгения настаивала на том, что в театральном такой вид считается неподобающим.

"Везде есть свои нормы, в балетной среде, например, на занятия приходят в балетках. В театральной — также свои правила. Я провела беседу и разъяснила, что больше так делать не нужно",

— поведала Захарова.

Но беседы и нравоучения не помогли. При этом Ксюша стала подбивать на покраску волос и других учениц. В результате одна из них пришла на урок с ярко-зелеными волосами.

"Она отстаивала свое право на яркие волосы, но нам нужно работать с классикой. Представьте картину: она стоит и читает Бродского с зелеными волосами!"

— негодовала актриса.

В результате после очередного недовольства Захаровой между ней и девочкой разразился настоящий скандал. Ксюша обвинила преподавательницу в том, что та не дает ей выражать свое мнение, после чего в слезах выбежала из кабинета.

"И вдруг в мой кабинет, в который вообще-то нельзя заходить посторонним, врывается папа Ксюши — уже очень злой. И сразу, наезжая, интересуется, что, мол, здесь происходит. Я предложила спокойно поговорить о сложившейся ситуации. Но он подошел, грудью прижался ко мне вплотную и стал толкать. Я поняла, что он настроен агрессивно, хочет драться, и предупредила: если он меня ударит, я пойду в полицию",