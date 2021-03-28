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Как выглядят дети супермоделей

Стелла Шмель
3 часа назад
Даже при таком непростом графике, как у этих моделей, девушки смогли найти время и на то, чтобы организовать свою семейную жизнь. У многих знаменитых моделей есть дети, большинство из которых уже совсем взрослые! Кем они стали, пошли ли по стопам своих звездных матерей или выбрали собственную дорогу? Читаем в материале "Рамблера".
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер
1/9 Синди Кроуфорд и Кайя Гербер
Фото: @cindycrawford, @kaiagerber
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Кайя и Пресли, дети Синди Кроуфорд
2/9 Кайя и Пресли, дети Синди Кроуфорд
Фото: @kaiagerber
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Кейт Мосс и ее дочь Лила Грейс Мосс Хэк
4/9 Кейт Мосс и ее дочь Лила Грейс Мосс Хэк
Фото: globallookpress.com, @lilamoss
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Кейт Мосс и ее дочь Лила Грейс Мосс Хэк
5/9 Кейт Мосс и ее дочь Лила Грейс Мосс Хэк
Фото: @lilamoss
Кристи Тарлингтон и ее дочь Грейс Бернс
6/9 Кристи Тарлингтон и ее дочь Грейс Бернс
Фото: @cturlington, @gb2003
Кристи Тарлингтон и ее дочь Грейс Бернс
7/9 Кристи Тарлингтон и ее дочь Грейс Бернс
Фото: @cturlington
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Хелена Кристенсен и ее сын Мингус Люсьен Ридус
8/9 Хелена Кристенсен и ее сын Мингус Люсьен Ридус
Фото: @helenachristensen, @lucien.reedus
Хелена Кристенсен и ее сын Мингус Люсьен Ридус
9/9 Хелена Кристенсен и ее сын Мингус Люсьен Ридус
Фото: @lucien.reedus

Кейт Мосс

Известная супермодель уже давно основала свое собственное агентство Kate Moss Agency и заключила контракт с собственной дочерью Лилой. Кажется, судьба дочурки уже предрешена.

Хелена Кристенсен

Сын супермодели Хелены Кристенсен Мингус Ридус пошел по стопам своей звездной матери и тоже стал моделью. А Хелена, едва завершив карьеру в модельном бизнесе, переквалифицировалась в фотографы. Именно она зачастую выступает автором снимков с участием своего сына.

Кристи Тарлингтон

А вот Кристи не так часто показывает собственных детей на публике, да и те не стремятся идти по стопам звездной матери, предпочитая спокойную жизнь. В модельный бизнес дочь Грейс Бернс идти пока не планирует, но все может поменяться в любой момент!

Синди Кроуфорд

Тем временем дети супермодели девяностых Синди Кроуфорд уже сами стали полноценными моделями. Дочь Синди Кайя и сын Пресли в самом начале своей модельной карьеры. Удачи на этом нелегком пути!
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