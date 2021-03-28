Как выглядят дети супермоделей

Даже при таком непростом графике, как у этих моделей, девушки смогли найти время и на то, чтобы организовать свою семейную жизнь. У многих знаменитых моделей есть дети, большинство из которых уже совсем взрослые! Кем они стали, пошли ли по стопам своих звездных матерей или выбрали собственную дорогу? Читаем в материале "Рамблера".

Кейт Мосс

Известная супермодель уже давно основала свое собственное агентство Kate Moss Agency и заключила контракт с собственной дочерью Лилой. Кажется, судьба дочурки уже предрешена.

Хелена Кристенсен

Сын супермодели Хелены Кристенсен Мингус Ридус пошел по стопам своей звездной матери и тоже стал моделью. А Хелена, едва завершив карьеру в модельном бизнесе, переквалифицировалась в фотографы. Именно она зачастую выступает автором снимков с участием своего сына.

Кристи Тарлингтон

А вот Кристи не так часто показывает собственных детей на публике, да и те не стремятся идти по стопам звездной матери, предпочитая спокойную жизнь. В модельный бизнес дочь Грейс Бернс идти пока не планирует, но все может поменяться в любой момент!

Синди Кроуфорд