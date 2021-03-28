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Слова Волочковой о возлюбленном проверили на полиграфе

Елизавета Назарова
2 часа назад
Рассказ Анастасии Волочковой о своем возлюбленном проверили на детекторе лжи. Это сделали в эфире программы "Секрет на миллион".
Многие сомневались в том, что у балерины действительно есть возлюбленный, так как она его ни разу не показывала. Однако проверка на детекторе лжи доказала, что он у нее действительно есть. Мужчину зовут Олег, ему 38 лет. Пять лет назад он развелся, и у него есть дочь от первого брака, с которой он уже познакомил балерину. Со звездой мужчина познакомился в прошлом году в нотариальной конторе.
Волочкова рассказала, что он непубличный человек и занимается бизнесом, поэтому она не показывает его в социальных сетях.
«Не считаю нужным афишировать. Это не публичный человек. Ему не нужны телевидение, слава, СМИ. У него есть свой определенный бизнес. Это точно не альфонс и не мошенник»
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