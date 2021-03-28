Слова Волочковой о возлюбленном проверили на полиграфе

Многие сомневались в том, что у балерины действительно есть возлюбленный, так как она его ни разу не показывала. Однако проверка на детекторе лжи доказала, что он у нее действительно есть. Мужчину зовут Олег, ему 38 лет. Пять лет назад он развелся, и у него есть дочь от первого брака, с которой он уже познакомил балерину. Со звездой мужчина познакомился в прошлом году в нотариальной конторе.