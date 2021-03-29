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"Я вынуждена ходить на костылях": Фатеева борется с последствиями тяжелой инфекции

Диана Товсепова
3 часа назад
86-летняя актриса Наталья Фатеева долгое время пытается восстановить здоровье после перенесенной инфекции, но вернуться к подвижному образу жизни у звезды не выходит.
Наталья Фатеева.
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Женщина уже несколько лет ходит по дому на костылях, а каждый ее шаг отдает болью во всем теле. Ранее ей поставили диагноз — артроз, что привело к операции по замене суставов. Один из них не прижился и Фатеева снова оказалась на операционном столе. Но все стало еще хуже, и в результате процедуры вознико инфекционное заражение.
"Вместо того, чтобы все это вскрыть и назначить антибиотики, меня отдали в руки заведующего отделением, у которого была совершенно другая специализация. Он, по-моему, коленями занимается. Этот врач мне все время назначал перевязки. Три месяца я ездила... Но мое состояние не улучшалось. Наоборот, в какой-то момент стало хуже. Развилась инфекция катастрофическая", — объяснила она.
За это время у Фатеевой пострадали кости и мышцы, а решить проблему полностью не удалось. Она все также не может передвигаться без вспомогательных средств.
"Когда мне все вскрыли, оказалось, что инфекция съела мягкую ткань и кость. Кость восстановили, а мягкую ткань — нет! Из-за этого всю оставшуюся жизнь я вынуждена ходить на костылях", — призналась Наталья Николаевна.
Звёзды,Наталья Фатеева,Лариса Долина,
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