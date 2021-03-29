"Я вынуждена ходить на костылях": Фатеева борется с последствиями тяжелой инфекции

Женщина уже несколько лет ходит по дому на костылях, а каждый ее шаг отдает болью во всем теле. Ранее ей поставили диагноз — артроз, что привело к операции по замене суставов. Один из них не прижился и Фатеева снова оказалась на операционном столе. Но все стало еще хуже, и в результате процедуры вознико инфекционное заражение.