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Лариса Долина впервые рассказала о брате

Диана Товсепова
56 минут назад
В программе "Звезды сошлись" на НТВ впервые появился брат Ларисы Долиной, о котором мал кто знает.
Лариса Долина впервые рассказала о брате
Фото: Кадр из видеоКадр из видео
Оказалось, что двоюродный брат звезды Геннадий Колман живет в Майами и с сестрой созванивается не часто, но отношения у них хорошие.
«Мы, конечно, сильно скучаем по тебе. Жалко, что мы не смогли приехать к тебе на юбилей в прошлом году из-за проклятого ковида. Очень надеюсь, что ты сможешь приехать на свадьбу моего сына Майкла», обратился он к звездной сестре
Кадр из видео
Долина рассказала, что в последний раз с родственником виделась два года назад.
"Наши папы — родные братья. Они приезжали к нам всей семьей в Москву, когда была еще возможность увидеться. Я скучаю по ним, правда. Очень люблю эту семью", — рассказала артистка в программе.
Ранее "Рамблер" рассказывал о планах Долиной на замужество.
Звёзды,НТВ,
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