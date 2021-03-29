Лариса Долина впервые рассказала о брате

В программе "Звезды сошлись" на НТВ впервые появился брат Ларисы Долиной, о котором мал кто знает.

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Оказалось, что двоюродный брат звезды Геннадий Колман живет в Майами и с сестрой созванивается не часто, но отношения у них хорошие.

«Мы, конечно, сильно скучаем по тебе. Жалко, что мы не смогли приехать к тебе на юбилей в прошлом году из-за проклятого ковида. Очень надеюсь, что ты сможешь приехать на свадьбу моего сына Майкла», обратился он к звездной сестре

Кадр из видео

Долина рассказала, что в последний раз с родственником виделась два года назад.