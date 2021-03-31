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От хирурга из Узбекистана потребовали компенсацию за клевету о Лободе

Елизавета Назарова
1 час назад
Пластический хирург из Узбекистана Донийор Чориев, которого ранее Лобода обвинила в клевете, получил письмо с суммой компенсации. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Он заявил, что получил письмо, где от него требуют компенсацию в 172 тысячи долларов (13 миллионов рублей). Чочиев пояснил, что сомневается в подлинности письма, так как почта, с которой было отправлено письмо, не принадлежит Лободе, ее продюсеру или представителям певицы. Кроме того, оно не подписано именем юриста.
Ранее Светлана Лобода опубликовала видео, в котором обрушилась с гневом на Донийора Чориева. В аккаунте своей клиники он выложил видео с клиенткой после пластической операции и отметил Светлану Лободу. На кадрах была девушка, очень похожая на певицу.
Звёзды,Видео,Светлана Лобода,
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