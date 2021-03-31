От хирурга из Узбекистана потребовали компенсацию за клевету о Лободе

Он заявил, что получил письмо, где от него требуют компенсацию в 172 тысячи долларов (13 миллионов рублей). Чочиев пояснил, что сомневается в подлинности письма, так как почта, с которой было отправлено письмо, не принадлежит Лободе, ее продюсеру или представителям певицы. Кроме того, оно не подписано именем юриста.