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Пугачева вышла в свет в мини-юбке и удивила фанатов

Диана Товсепова
2 часа назад
71-летняя Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников своим внешним видом.
Пугачева вышла в свет в мини-юбке и удивила поклонников
Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/https://www.instagram.com/maxgalkinru/
На этот раз Примадонна появилась в черном мини-платье и темных колготках. Поверх платья звезда надела удлиненный жакет, а на ногах у нее красовались лакированные туфли.
@maxgalkinru
Звёзды,Алла Пугачева,
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