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Рудинштейн вновь заговорил о трагической смерти Талькова

Даня Виттиг
3 часа назад
Продюсер Марк Рудинштейн высказал свою версию убийства музыканта Игоря Талькова.
Рудинштейн вновь заговорил о трагической смерти Талькова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По его словам, директор Валерий Шляфман сообщил, что его попросили взять на себя вину. Позже он уехал в Израиль, чтобы не оказаться за решеткой.
Рудинштейн был в тот день во Дворе спорта. Стоял около буфета, как раз напротив того места, откуда раздался выстрел. Он заметил, что певица Азиза в убийстве исполнителя не виновата. А потасовку же устроил ее жених.
«Они вытащили Талькова из гримерки, и в какой-то момент все разбежались. Из темного зала, где шел концерт, раздался выстрел. Стрелял настоящий киллер. Это было заказное убийство».
Ранее "Рамблер" сообщал, куда пропала певица Жасмин.
Звёзды,Валерий Шляфман,Марк Рудинштейн,Игорь Тальков,
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