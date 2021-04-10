Харламов пошутил про причину развода с Асмус

Воля и Харламов начали расспрашивать спортсмена о том, как он и его коллеги тренируются, когда на улице нет снега.

«Ну, как обычно тренируемся. Кросс, роллеры, имитация», — сказал Большунов.

«Ага, ты вот как те парни, которые на роликах ездят по парку. Они мне кататься не дают. Кричат: "В сторону, лыжню". Я думаю, ребята – июль. Какую лыжню тебе?», — пошутил в ответ на его слова Воля.

В разговор вклинился и Харламов. Он уточнил, действительно ли в реплике Большунова прозвучало слово «имитация», на что лыжник ответил утвердительно.