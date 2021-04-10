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Харламов пошутил про причину развода с Асмус

Елизавета Назарова
5 часов назад
Комик Гарик Харламов вновь высказался о причине развода с актрисой Кристиной Асмус. Это произошло в новом выпуске Comedy Club, гостем которого стал российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов.
Воля и Харламов начали расспрашивать спортсмена о том, как он и его коллеги тренируются, когда на улице нет снега.
«Ну, как обычно тренируемся. Кросс, роллеры, имитация», — сказал Большунов.
«Ага, ты вот как те парни, которые на роликах ездят по парку. Они мне кататься не дают. Кричат: "В сторону, лыжню". Я думаю, ребята – июль. Какую лыжню тебе?», — пошутил в ответ на его слова Воля.
В разговор вклинился и Харламов. Он уточнил, действительно ли в реплике Большунова прозвучало слово «имитация», на что лыжник ответил утвердительно.
«А, я поэтому развелся, кстати. У меня тоже летом имитация вечная. Лыжного хода», — пошутил про свою бывшую супругу Харламов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Козловский впервые рассказал о дочери.
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