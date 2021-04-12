"Мы не преувеличиваем степень голливудской известности Анастасии Макеевой? Конечно, Настя Макеева – это отдельно взятая артистка. Она известна четырем домам Бирюлево. Она имеет право на счастье, но у парня четверо детей. В этот момент дискуссии прекращаются. Он находит повод не видеть четверых детей. Мне не дают видеться с одним из-за очень сложной коллизии, и он мне снится каждую ночь. Найти повод и не видеть детей – это проще всего",

- возмутился Кушанашвили, добавив, что до сих пор страдает от невозможности общения со своим ребенком.

Грядущую свадьбу Макеевой и Малькова не оставила без внимания и поэтесса Лариса Рубальская:

"Мне кажется, что она [Макеева - прим.ред.] как проводник дьявола. Я наблюдаю за ней. Читаю истории, которые в ее жизни были. Она вот мне кажется по призванию разлучница. Она – разрушительница. Это ее предназначение. Я допускаю, что она оказывает какое-то магическое влияние на него".

А вот по мнению телеведущей Ольги Орловой, Анастасия не виновата в том, что Мальков предпочел ее жене и детям: