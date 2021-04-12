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"Проводник дьявола": звезды о Макеевой, к которой ушел бизнесмен, оставив четырех детей

Мира Маркина
3 часа назад
В эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Отар Кушанашвили, Лариса Рубальская и Ольга Орлова высказались об Анастасии Макеевой. Не так давно стало известно, что к актрисе ушел бизнесмен Роман Мальков, оставив жену с четырьмя детьми.
"Мы не преувеличиваем степень голливудской известности Анастасии Макеевой? Конечно, Настя Макеева – это отдельно взятая артистка. Она известна четырем домам Бирюлево. Она имеет право на счастье, но у парня четверо детей. В этот момент дискуссии прекращаются. Он находит повод не видеть четверых детей. Мне не дают видеться с одним из-за очень сложной коллизии, и он мне снится каждую ночь. Найти повод и не видеть детей – это проще всего",
- возмутился Кушанашвили, добавив, что до сих пор страдает от невозможности общения со своим ребенком.
Грядущую свадьбу Макеевой и Малькова не оставила без внимания и поэтесса Лариса Рубальская:
"Мне кажется, что она [Макеева - прим.ред.] как проводник дьявола. Я наблюдаю за ней. Читаю истории, которые в ее жизни были. Она вот мне кажется по призванию разлучница. Она – разрушительница. Это ее предназначение. Я допускаю, что она оказывает какое-то магическое влияние на него".
А вот по мнению телеведущей Ольги Орловой, Анастасия не виновата в том, что Мальков предпочел ее жене и детям:
"Нельзя увести из семьи любящего мужчину. Если любит, то не уйдет. Кто бы ни пришел к тебе с дарами. Ну невозможно увезти из семьи любящего человека. Хоть ты там что перед ним сделай, он все равно не уйдет".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что сексолог назвала признаки, выдающие мужчину-изменника.
Звёзды,Отар Кушанашвили,Анастасия Макеева,Лариса Рубальская,Ольга Орлова,НТВ,
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