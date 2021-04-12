Не так давно врачи спасали 38-летнюю женщину от последствий перитонита. Аршавина призналась, что больше всего ее беспокоят пролежни на ногах, которые образовались, пока она была в коме:

"Они заживают, но долго из-за сепсиса. Я еще умудряюсь возить детей в садик и в школу, несмотря на адскую боль в кроссовке. Ну хоть шов почти не болит, бандаж можно не носить. В ближайшее время сдам кровь и биопсию на пролежень, при правильном режиме восстановление займет от 6 до 8 месяцев".

Кроме того, Алиса переживает из-за изменившегося после некроза и операций лица:

"Нос и скулы все больше деформируются, это очень удручает. А до пластики еще далеко, так как плохие анализы и в принципе самочувствие. Слабость, астения... Нога, живот, лицо — куда ни глянь, везде прилипли тяжелые и долгие болезни".

Главную поддержку Аршавиной в данный момент оказывать мать, которая постоянно находится рядом с дочерью. Помогает также и первый супруг Алисы, от которого у нее двое детей.

А вот Андрей Аршавин в жизни экс-жены не участвует, даже несмотря на общую дочь Есеню. Сложившуюся ситуацию прокомментировала мать футболиста Татьяна Ивановна: