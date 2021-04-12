Фирсов: "Почему мне никто не сказал, что Валя – хронический алкоголик?"

"В том, что мы злоупотребляли, не я был инициатором. Почему мне никто не сказал, что Валя — хронический алкоголик?" — возмутился Юрий Фирсов.
"Смыл этого всего — опорочить мать, мол, она нашла ее пьяную в квартире с проломленной головой. Нет моей вины здесь. Я знаю и Господь знает".
"Понимаете, когда человек в горе — он в горе. А я видела по Юрию, что у него сорвался некий коммерческий проект. Он очень расстроен был этим, естественно. Решал вопросы, как закрыть дыры. Не ожидал он, конечно, что Валентина погибнет".