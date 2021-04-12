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Фирсов о Легкоступовой: "Почему мне никто не сказал, что Валя – хронический алкоголик?"

Анна Арсеньева
2 часа назад
Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил, что у певицы был сахарный диабет, аденома надпочечников, гепатит C и алкоголизм. Об этом он рассказал в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Фирсов: "Почему мне никто не сказал, что Валя – хронический алкоголик?"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"В том, что мы злоупотребляли, не я был инициатором. Почему мне никто не сказал, что Валя — хронический алкоголик?" — возмутился Юрий Фирсов.
По его словам, дочь Легкоступовой Анетта намеренно обвиняет его в смерти матери:
"Смыл этого всего — опорочить мать, мол, она нашла ее пьяную в квартире с проломленной головой. Нет моей вины здесь. Я знаю и Господь знает".
Знакомая яхтсмена Ева поделилась мнением, что он хотел нажиться на певице:
"Понимаете, когда человек в горе — он в горе. А я видела по Юрию, что у него сорвался некий коммерческий проект. Он очень расстроен был этим, естественно. Решал вопросы, как закрыть дыры. Не ожидал он, конечно, что Валентина погибнет".
Звёзды,Юрий Фирсов,Андрей Малахов,
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