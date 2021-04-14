Звезды с безупречно правильными чертами лица

Американский пластический хирург Стивен Марквард лет пять назад вывел формулу идеального лица и сконструировал так называемую идеальную маску красоты. В своих изысканиях он не был первопроходцем. Впервые подвергнуть красоту лица математическому расчету пришло в голову Пифагору. Собственно, так и появился впоследствии принцип золотого сечения. Считается, что лица, максимально приближенные к подобным пропорциям, воспринимаются окружающими как чрезвычайно привлекательные.

1/7 Белла Хадид. В свое время модель была признана самой красивой женщиной в мире согласно принципам золотого сечения. При наложении маски красоты оказалось, что она совпадает с ее чертами на 94,35%. Фото: Passion.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Эмбер Хёрд. Ее лицо приближено к идеальным пропорциям на 91,85%. Она же выиграла в первенстве среди признанных мировых красавиц за самый привлекательный нос. Второе место в этом рейтинге досталось Мэрилин Монро. Фото: Passion.ru 3/7 Ким Кардашьян. Близка к идеалу на 91,39%. При этом звезда не скрывает, что обращалась для совершенствования своей внешности к пластическим хирургам. К слову сказать, ее лицо не слишком изменилось после пластики и, пожалуй, является примером деликатной хирургической коррекции. Фото: Passion.ru 4/7 Кейт Мосс. Ее внешность многие считают весьма специфичной: опущенные уголки глаз и губ, широкие крылья носа и острые скулы. Но, несмотря на это, лицо Кейт соответствует идеалу на 91,06%. В итоге неидеальные черты модели сложились в гармоничное лицо. Фото: Passion.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Скарлетт Йоханссон. Ее лицо соответствует идеалу на 90,91%. А еще ее считают обладательницей самых красивых глаз. Достоверно неизвестно, такая внешность заслуга природы или специалистов индустрии красоты. Сама Скарлетт отрицает вмешательство в свою внешность пластических хирургов. Фото: Passion.ru 6/7 Эмили Ратаковски. Модель считается обладательницей не только самого красивого тела. Ее лицо, согласно золотому сечению, идеально на 90,8%. Не все верят в естественную красоту Эмили. В интернете то и дело появляются рассуждения на тему того, какие пластические операции она делала. Фото: Passion.ru 7/7 Хелен Миррен. У невероятной по своему обаянию актрисы пропорции лица на 89,93% приближены к золотому сечению. При этом сама Хелен не считает себя красавицей, а всего лишь симпатичной. Она отказывается от излишней ретуши своих фотографий и не увлекается излишней коррекцией своей внешности. Фото: Passion.ru

Что такое принцип золотого сечения

Для того чтобы разобраться в принципе золотого сечения, нужно вспомнить азы геометрии. Если условно разделить лицо на треугольники и пятиугольники, то в идеальном варианте их стороны должны иметь соотношения 1:1,618. Другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему. Хороший пример для объяснения принципа золотого сечения — куриное яйцо. Не случайно самой красивой формой лица считается овальное.

Как понять, насколько идеально ваше лицо по принципу золотого сечения

Самый простой способ понять, а насколько именно ваше лицо приближено к правильным пропорциям — провести 4 воображаемые параллельные линии по верхнему краю лба, по линии бровей, через основание носа и по низу подбородка, а после сравнить по высоте полученные части. В идеале они должны быть равны. Важными точками золотого сечения являются:

Расстояние между глазами. Оно должно ровняться длине глаза.

Ширина рта. В идеале она должна быть больше длины глаз в полтора раза.

Соотношение верхней и нижней губы. Максимально красивыми считаются полные губы. Верхняя губа должна быть меньше нижней на 25%.

Ольга Михеева Врач-косметолог, дерматолог клиники эстетической медицины Beauty Line.

Уже давно существует компьютерная программа, которая так и называется — маска красоты. Она накладывается на фото реального человека и на выходе выдается модель лица, по которой можно сделать коррекцию. Такими программами обычно пользуются пластические хирурги. Это позволяет человеку увидеть изменения до начала операции. Но здесь есть один нюанс. Каждое лицо имеет свой неповторимый шарм и свои изюминку. Убрав ее, можно легко лишиться индивидуальности.