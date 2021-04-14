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76-летнего Юрия Антонова запечатлели с юной пассией

Мира Маркина
2 часа назад
76-летний Юрий Антонов на премьере картины Данилы Козловского "Чернобыль" появился с юной девушкой.
76-летнего Юрия Антонова запечатлели с юной пассией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В СМИ отметили, что спутница музыканта крайне хороша собой. Отмечается, что она весь вечер не сводила глаз с Антонова.
Сам певец отказался от общения с прессой. Он миновал красную дорожку и уклонялся от вспышек папарацци. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Артист был женат три раза, но все его браки закончились разводом.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о звездах, которые ушли из семьи к молодым девушкам.
Звёзды,Юрий Антонов,Данила Козловский,РИА Новости,
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