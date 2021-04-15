Manizha рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах

Певица Manizha (Манижа Сангин), которая будет представлять Россию на «Евровидении» в 2021 году, рассказала о пережитых ею домогательствах. Этим она поделилась в интервью шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале Super.

Фото: @manizha @manizha

По словам Манижи, впервые она с этим столкнулась в 15-летнем возрасте. Исполнительница ехала в метро на учебу, и почувствовала, что незнакомец начал дотрагиваться до нее:

«В час пик меня трогали за мое тело, за мои гениталии. Первый раз, когда это случилось, я очень сильно испугалась, потому что не смогла ничего сделать, я просто как будто заморозилась».

В тот раз девушка испугалась общественного осуждения:

«Если ты скажешь, что тебя домогались, тебя за это еще и осудят: мол, что ты юбку такую короткую надела, правильно, что домогаются».

Артистка призналась, что недавно вновь столкнулась с домогательствами в общественном транспорте, и на этот раз она смогла дать отпор:

«Я оттолкнула этого чувака, и он так испугался! Он выбежал из вагона, он так испугался, что все на него стали смотреть».