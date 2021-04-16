Мама Андрея Аршавина обвинила его бывшую жену в краже миллиона евро

«Андрею угрожали, писали гадкие смс. Однажды он сказал мне: «Мама, если я умру, все имущество нужно переписать на Алису». Я тогда была в таком шоке! Ему даже писали сообщения, что Алису убили. Пытались довести до нервного срыва. Я, конечно, хотела выяснить, что вообще происходит. В итоге Алиса сказала, что Андрей нагрубил каким-то ее влиятельным коллегам, и они таким образом мстят», — поделилась Татьяна Ивановна.
«Сын позвонил и сказал, чтобы я сняла со счета миллион евро и передала водителю Алисы. Я тогда распоряжалась всеми его счетами. Разумеется, сделала так, как просил сын. Водитель отзвонился мне, сказал, что отдал деньги кому-то там, и нас больше не побеспокоят. Уже потом мы выяснили, что после встречи со мной он сразу поехал в банк, в котором у Алисы был счет. В итоге эти деньги оказались в ее распоряжении. Я до этого ни одного плохого слова про нее не говорила. Лишь после этого случая сказала сыну, что его Алиса — аферистка», — подчеркнула мать спортсмена в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.