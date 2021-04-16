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Мама Андрея Аршавина обвинила его бывшую жену в краже миллиона евро

Даня Виттиг
51 минуту назад
Мама Андрея Аршавина уверена, что бывшая жена обманула его, украла миллион евро и довела ее сына до нервного срыва. Хотя когда-то у Алисы Аршавиной были идеальные отношения со свекровью. Но потом сыну вдруг начали поступать угрозы. Об этом сообщает Starhit.
Мама Андрея Аршавина обвинила его бывшую жену в краже миллиона евро
Фото: @arshavina_alisia__mb@arshavina_alisia__mb
«Андрею угрожали, писали гадкие смс. Однажды он сказал мне: «Мама, если я умру, все имущество нужно переписать на Алису». Я тогда была в таком шоке! Ему даже писали сообщения, что Алису убили. Пытались довести до нервного срыва. Я, конечно, хотела выяснить, что вообще происходит. В итоге Алиса сказала, что Андрей нагрубил каким-то ее влиятельным коллегам, и они таким образом мстят», — поделилась Татьяна Ивановна.
Алиса рассказывала мужу и свекрови, что работает в ФСБ, поэтому в семье верили, что у Алисы есть связи в структурах. Спустя несколько месяцев давления Аршавин решил откупиться от предполагаемых шантажистов огромной денежной суммой.
«Сын позвонил и сказал, чтобы я сняла со счета миллион евро и передала водителю Алисы. Я тогда распоряжалась всеми его счетами. Разумеется, сделала так, как просил сын. Водитель отзвонился мне, сказал, что отдал деньги кому-то там, и нас больше не побеспокоят. Уже потом мы выяснили, что после встречи со мной он сразу поехал в банк, в котором у Алисы был счет. В итоге эти деньги оказались в ее распоряжении. Я до этого ни одного плохого слова про нее не говорила. Лишь после этого случая сказала сыну, что его Алиса — аферистка», — подчеркнула мать спортсмена в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Аршавин пытался выяснить, кому достался тот самый миллион евро, но так и не смог найти правду. После этого футболист подал на развод.
Звёзды,Алиса Аршавина,Андрей Аршавин,ФСБ,
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