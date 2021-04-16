Дочь Михаила Ефремова взяла имя Сергей

"Написала вчера пост , как Серёжа Ефремов( бывший Анна -Мария) ёрнически- отказал нам в интервью пока мы не подпишем с ним контракт и не переименуем программу с женской на нейтральную",
"Это вы написали ернический оскорбительный пост о человеке, который просто отказал вам в интервью. Профи, конечно",
"Отказ от интервью , благотворительной акции или просто общения - это личное дело каждого и даже не нуждается в мотивации. Это в суд можно обязать явиться. А комментировать отказы, кажется, это плодить новые",