Дочь Михаила Ефремова взяла имя Сергей

Дочь Михаила Ефремова , которой при рождении дали имя Анна Мария, решила его сменить.

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Сейчас девушке 20 лет. Уже продолжительное время она не относит себя ни к одному из полов и называет себя гендерно небинарным человеком.

О том, что Анна Мария поменяла имя на Сергей, рассказала продюсер телеканала "Дождь" Анна Монгайт на своей странице в Facebook.

"Написала вчера пост , как Серёжа Ефремов( бывший Анна -Мария) ёрнически- отказал нам в интервью пока мы не подпишем с ним контракт и не переименуем программу с женской на нейтральную",

- написала Монгайт (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены - Прим. ред.), имея в виду свое шоу "Женщины сверху".

Правда, не все стали на сторону Монгайт, отметив, что пост был написан в двусмысленной манере (позже Монгайт его удалила), а дочь Ефремова, как бы она себя не называла, имела полное право отказать в интервью, чем и воспользовалась.

"Это вы написали ернический оскорбительный пост о человеке, который просто отказал вам в интервью. Профи, конечно",

- написала в комментариях Алла Борисова-Линецкая.