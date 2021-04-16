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Дочь Михаила Ефремова взяла имя Сергей

Стелла Шмель
22 минуты назад
Дочь Михаила Ефремова, которой при рождении дали имя Анна Мария, решила его сменить.
Дочь Михаила Ефремова взяла имя Сергей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сейчас девушке 20 лет. Уже продолжительное время она не относит себя ни к одному из полов и называет себя гендерно небинарным человеком.
О том, что Анна Мария поменяла имя на Сергей, рассказала продюсер телеканала "Дождь" Анна Монгайт на своей странице в Facebook.
"Написала вчера пост , как Серёжа Ефремов( бывший Анна -Мария) ёрнически- отказал нам в интервью пока мы не подпишем с ним контракт и не переименуем программу с женской на нейтральную",
- написала Монгайт (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены - Прим. ред.), имея в виду свое шоу "Женщины сверху".
Правда, не все стали на сторону Монгайт, отметив, что пост был написан в двусмысленной манере (позже Монгайт его удалила), а дочь Ефремова, как бы она себя не называла, имела полное право отказать в интервью, чем и воспользовалась.
"Это вы написали ернический оскорбительный пост о человеке, который просто отказал вам в интервью. Профи, конечно",
- написала в комментариях Алла Борисова-Линецкая.
"Отказ от интервью , благотворительной акции или просто общения - это личное дело каждого и даже не нуждается в мотивации. Это в суд можно обязать явиться. А комментировать отказы, кажется, это плодить новые",
- отметил комментатор Павел Лобков.
Звёзды,Анна Монгайт,Павел Лобков,Михаил Ефремов,
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