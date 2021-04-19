"Несчастная катается на лимузине и пьет халявное шампанское!"

Не так давно актриса предлагала Светлане наладить отношения. Однако теперь намерения Макеевой изменились. Больше недели назад Светлана Малькова приехала из Словении, где сейчас проживает с четырьмя детьми, в Москву, чтобы дать интервью одному из федеральных каналов. Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась в Instagram, что и вывело из себя Анастасию: