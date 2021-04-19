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"Несчастная пьет халявное шампанское!": Макеева высказалась в адрес супруги жениха

Мира Маркина
3 часа назад
Анастасия Макеева резко высказалась в адрес супруги своего жениха Романа Малькова.
"Несчастная катается на лимузине и пьет халявное шампанское!"
Фото: @makeevan@makeevan
Не так давно актриса предлагала Светлане наладить отношения. Однако теперь намерения Макеевой изменились. Больше недели назад Светлана Малькова приехала из Словении, где сейчас проживает с четырьмя детьми, в Москву, чтобы дать интервью одному из федеральных каналов. Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась в Instagram, что и вывело из себя Анастасию:
"Внимательно всмотритесь в лицо этой страдающей женщины! Несчастная брошенная катается на лимузине и пьет халявное шампанское, фотографируется со звездами и сидит на гриме, дает интервью и охотно продает честь отца своих детей, ломая им психику за деньги. Прилетела за счет канала НТВ, а теперь, прогуливаясь, фотографируется у достопримечательностей. После ее лжи и грязи Рома и я стиснули зубы и отказались дать ответное интервью даже за деньги".
Актриса не оставила без внимания и тот факт, что жена Малькова не стала ограничиваться одним интервью:
"Наша девушка почувствовала вкус денег и славы. Следующим ее шагом станет появление в шоу «Пусть говорят», где она продолжит плакать и поливать грязью меня и отца своих детей. Плевать она хотела, что дети в ужасе от всего и, по сути, мечутся меж двух огней. Старший сын снял сюжет о том, что устал прятаться и тайно общаться с папой. Все ее слезы о том, что отец не помогает, что не ищет с ними общения — ложь. Дети контактируют с отцом и знакомы со мной. Есть выписки со счетов ,что ребята регулярно получают деньги от Ромы. Когда же девушка остановится и утолит жажду мести?".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что разозлившаяся Макеева ответила хейтерам.
Звёзды,Анастасия Макеева,НТВ,
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