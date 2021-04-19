"Несчастная катается на лимузине и пьет халявное шампанское!"

"Внимательно всмотритесь в лицо этой страдающей женщины! Несчастная брошенная катается на лимузине и пьет халявное шампанское, фотографируется со звездами и сидит на гриме, дает интервью и охотно продает честь отца своих детей, ломая им психику за деньги. Прилетела за счет канала НТВ, а теперь, прогуливаясь, фотографируется у достопримечательностей. После ее лжи и грязи Рома и я стиснули зубы и отказались дать ответное интервью даже за деньги".
"Наша девушка почувствовала вкус денег и славы. Следующим ее шагом станет появление в шоу «Пусть говорят», где она продолжит плакать и поливать грязью меня и отца своих детей. Плевать она хотела, что дети в ужасе от всего и, по сути, мечутся меж двух огней. Старший сын снял сюжет о том, что устал прятаться и тайно общаться с папой. Все ее слезы о том, что отец не помогает, что не ищет с ними общения — ложь. Дети контактируют с отцом и знакомы со мной. Есть выписки со счетов ,что ребята регулярно получают деньги от Ромы. Когда же девушка остановится и утолит жажду мести?".