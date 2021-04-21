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Шнуров объяснил, почему решил подать в суд на Пригожина

Мария Грибова
32 минуты назад
Артист Сергей Шнуров рассказала, почему решил подать в суд на продюсера Иосифа Пригожина. Этим он поделилась в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.
Шнуров объяснил, почему решил подать в суд на Пригожина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мои адвокаты мне позвонили. Адвокатская контора, которая мне принадлежит, находится в Лондоне, а там карантин. Им делать решительно нечего. Они говорят: "Давай займемся от скуки". Ну вот они и занимаются»,
— признался певец.
Шнуров также отметил, что он уже не помнит, с чего началась ссора между ним и продюсером:
«Я не артист уже. У меня в штате нет никого. Я выступал последний раз до пандемии. С каким мотивом я приду к государству? "Подайте бывшему артисту". Я сижу на даче. Мимо пролетает муха. Я взял ракетку и убил ее. Прочитал в новостях, что Пригожин нелепо высказался в публичном пространстве. Сказал "на", получи, вот и все».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Семенович высказалась о провале Трусовой.
Звёзды,Иосиф Пригожин,Сергей Шнуров,
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