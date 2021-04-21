Шнуров объяснил, почему решил подать в суд на Пригожина

«Мои адвокаты мне позвонили. Адвокатская контора, которая мне принадлежит, находится в Лондоне, а там карантин. Им делать решительно нечего. Они говорят: "Давай займемся от скуки". Ну вот они и занимаются»,
«Я не артист уже. У меня в штате нет никого. Я выступал последний раз до пандемии. С каким мотивом я приду к государству? "Подайте бывшему артисту". Я сижу на даче. Мимо пролетает муха. Я взял ракетку и убил ее. Прочитал в новостях, что Пригожин нелепо высказался в публичном пространстве. Сказал "на", получи, вот и все».