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"Эффектнее, чем в 25": 63-летняя суперзвезда удивляет фанатов своей внешностью

Диана Товсепова
1 час назад
Казалось бы, в определенном возрасте женская сексуальность должна постепенно угасать. Но Шэрон Стоун доказывает обратное. Самой эффектной блондинке Голливуда недавно исполнилось 63 года, а она выглядит так, что позавидовали бы и тридцатилетние.
Шэрон стоун начинала свой путь с карьеры модели. Тогда она получила контракт с модельным агентством и отправилась покорять Париж и Милан.
1/7 Шэрон стоун начинала свой путь с карьеры модели. Тогда она получила контракт с модельным агентством и отправилась покорять Париж и Милан.
Фото: globallookpress.com
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Позже она променяла подиум на кино. Девушка начала с маленькой роли в фильме Вуди Аллена "Воспоминания о звездной пыли" Спустя время она заработала мировую славу и стала одной из самых желанных женщин планеты.
2/7 Позже она променяла подиум на кино. Девушка начала с маленькой роли в фильме Вуди Аллена "Воспоминания о звездной пыли" Спустя время она заработала мировую славу и стала одной из самых желанных женщин планеты.
Фото: @sharonstone
Сейчас Шэрон Стоун уже 63 года.
3/7 Сейчас Шэрон Стоун уже 63 года.
Фото: @sharonstone
Но только взгляните на нее!
4/7 Но только взгляните на нее!
Фото: @sharonstone
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шикарное подтянутое тело.
5/7 шикарное подтянутое тело.
Фото: @sharonstone
И свежее, неубитое инъекциями, "живое" лицо.
6/7 И свежее, неубитое инъекциями, "живое" лицо.
Фото: @sharonstone
Скажете ли вы, что женщине на фото 63 года? Фанаты уверены, что красота Шэрон Стоун неподвластна времени.
7/7 Скажете ли вы, что женщине на фото 63 года? Фанаты уверены, что красота Шэрон Стоун неподвластна времени.
Фото: @sharonstone
Последняя съемка актрисы для испанского журнала ELLE и вовсе свела с ума всех. Стройное подтянутое тело и свежий вид Шэрон восхитил фанатов. При этом она не выглядит, как обколотый манекен, злоупотребляющий инъекциями молодости, а просто как шикарная женщина.
"Горячее, чем в 25...!; "Учитесь у Шэрон, как стареть красиво", "Впервые вижу, такую эффектную 63-летнюю красотку", — комментируют фанаты со всего мира.
"Рамблер" отобрал самые эффектные фото звезды "Основного инстинкта".
Звёзды,Фото,Шэрон Стоун,Elle,
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