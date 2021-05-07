Скажете ли вы, что женщине на фото 63 года? Фанаты уверены, что красота Шэрон Стоун неподвластна времени.

Но только взгляните на нее!

Позже она променяла подиум на кино. Девушка начала с маленькой роли в фильме Вуди Аллена "Воспоминания о звездной пыли" Спустя время она заработала мировую славу и стала одной из самых желанных женщин планеты.

Шэрон стоун начинала свой путь с карьеры модели. Тогда она получила контракт с модельным агентством и отправилась покорять Париж и Милан.

Последняя съемка актрисы для испанского журнала ELLE и вовсе свела с ума всех. Стройное подтянутое тело и свежий вид Шэрон восхитил фанатов. При этом она не выглядит, как обколотый манекен, злоупотребляющий инъекциями молодости, а просто как шикарная женщина.