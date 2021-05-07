Казалось бы, в определенном возрасте женская сексуальность должна постепенно угасать. Но Шэрон Стоун доказывает обратное. Самой эффектной блондинке Голливуда недавно исполнилось 63 года, а она выглядит так, что позавидовали бы и тридцатилетние.
Последняя съемка актрисы для испанского журнала ELLE и вовсе свела с ума всех. Стройное подтянутое тело и свежий вид Шэрон восхитил фанатов. При этом она не выглядит, как обколотый манекен, злоупотребляющий инъекциями молодости, а просто как шикарная женщина.
"Горячее, чем в 25...!; "Учитесь у Шэрон, как стареть красиво", "Впервые вижу, такую эффектную 63-летнюю красотку", — комментируют фанаты со всего мира.
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