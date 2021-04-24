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На слуху: Барановская проиграла суд Аршавину

Диана Товсепова
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Барановская проиграла суд Аршавину
Фото: Кадр из передачиКадр из передачи

"Ушла из больницы в тапочках": Водонаева пожаловалась на врачей

@avodonaeva
Телеведущая Алена Водонаева рассказала, что ее выписали из больницы. Однако знаменитость осталась недовольна поведением медиков. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
По словам Водонаевой, после перенесенного микроинсульта ей поставили капельницу, однако после этого ей стало хуже.

Михалков прилюдно посмеялся над седым Киркоровым

@fkirkorov
Режиссер Никита Михалков выступал на открытии Московского международного кинофестиваля и допустил небольшую оговорку.
Так, Михалков (он же и президент ММКФ) назвал кинофестиваль 143-м, а он, на самом деле, всего лишь 43-й. Интересно, что оправдался он за это шуткой, заявив, что его внимание отвлекла внешность певца Филиппа Киркорова. А потом в шутку сказал, что это Филипп Киркоров своей внешностью сбил его с толку.

«Судится с детьми из-за денег»: Барановская проиграла суд Аршавину

Кадр из передачи
Телеведущая Юлия Барановская проиграла бывшему супругу Андрею Аршавину суд по увеличению размера алиментов. О своем поражении она рассказала в эфире шоу "Все к лучшему" на "Русском радио".
Барановская хотела добиться, чтобы футболист отдавал на содержание троих детей половину от всех своих доходов. Так было раньше, однако суд отказал.
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов заявил, что на писателе-сатирике Михаиле Жванецком лежит вина в крахе творческой карьеры актера Романа Карцева.
«На совести покойного Жванецкого последняя часть жизни артиста редкой одаренности — Романа Карцева. Он практически оставил его на голодном пайке. Я Жванецкого не могу в этом обвинять, это его право и его дело. Но факт остается фактом».
Звёзды,Роман Карцев,Юлия Барановская,Геннадий Хазанов,Михаил Жванецкий,Андрей Аршавин,Алена Водонаева,Филипп Киркоров,Никита Михалков,Русское Радио,
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