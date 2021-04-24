На слуху: Барановская проиграла суд Аршавину

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: Кадр из передачи Кадр из передачи

@avodonaeva

Телеведущая Алена Водонаева рассказала, что ее выписали из больницы. Однако знаменитость осталась недовольна поведением медиков. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам Водонаевой, после перенесенного микроинсульта ей поставили капельницу, однако после этого ей стало хуже.

@fkirkorov

Режиссер Никита Михалков выступал на открытии Московского международного кинофестиваля и допустил небольшую оговорку.

Так, Михалков (он же и президент ММКФ) назвал кинофестиваль 143-м, а он, на самом деле, всего лишь 43-й. Интересно, что оправдался он за это шуткой, заявив, что его внимание отвлекла внешность певца Филиппа Киркорова . А потом в шутку сказал, что это Филипп Киркоров своей внешностью сбил его с толку.

Кадр из передачи

Телеведущая Юлия Барановская проиграла бывшему супругу Андрею Аршавину суд по увеличению размера алиментов. О своем поражении она рассказала в эфире шоу "Все к лучшему" на "Русском радио".

Барановская хотела добиться, чтобы футболист отдавал на содержание троих детей половину от всех своих доходов. Так было раньше, однако суд отказал.