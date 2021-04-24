На слуху: Барановская проиграла суд Аршавину

Режиссер Никита Михалков выступал на открытии Московского международного кинофестиваля и допустил небольшую оговорку.
Так, Михалков (он же и президент ММКФ) назвал кинофестиваль 143-м, а он, на самом деле, всего лишь 43-й. Интересно, что оправдался он за это шуткой, заявив, что его внимание отвлекла внешность певца Филиппа Киркорова. А потом в шутку сказал, что это Филипп Киркоров своей внешностью сбил его с толку.
«На совести покойного Жванецкого последняя часть жизни артиста редкой одаренности — Романа Карцева. Он практически оставил его на голодном пайке. Я Жванецкого не могу в этом обвинять, это его право и его дело. Но факт остается фактом».