На слуху: Проклова ответила коллегам, которые устроили ей травлю

Некоторое время назад Елена Проклова рассказала, что в 15-летнем возрасте подверглась домогательствам со стороны актера, с которым снималась в одной картине. Для коллег Прокловой не составило труда сопоставить факты и вскоре в неприглядной истории появился Олег Табаков.
Девушка отметила, что во время интервью с Ксенией Собчак телеведущая пыталась выбить у нее слезу. По ее словам, Собчак воспринимала ее как несчастного подростка, однако Анна-Мария попросила теледиву не ковыряться грязными руками в ее душе.
Как считает Сябитова, возраст, несносные отношения с родителями, желание убежать из дома, отсутствие собственного жилья, наличие у мужчины больших денег — вот это самые основные причины того, что женщины закрывают глаза на мужские недостатки.