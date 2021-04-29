На слуху: Проклова ответила коллегам, которые устроили ей травлю

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Как считает Сябитова, возраст, несносные отношения с родителями, желание убежать из дома, отсутствие собственного жилья, наличие у мужчины больших денег — вот это самые основные причины того, что женщины закрывают глаза на мужские недостатки.