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На слуху: Проклова ответила коллегам, которые устроили ей травлю

Мария Грибова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Проклова ответила коллегам, которые устроили ей травлю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проклова ответила коллегам, которые устроили ей травлю

Некоторое время назад Елена Проклова рассказала, что в 15-летнем возрасте подверглась домогательствам со стороны актера, с которым снималась в одной картине. Для коллег Прокловой не составило труда сопоставить факты и вскоре в неприглядной истории появился Олег Табаков.

«Ты пытаешься заработать бабла!»: дочь Ефремова — о Собчак

Кадр из телепередачи «Звезды сошлись»
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@syabitova_roza
Как считает Сябитова, возраст, несносные отношения с родителями, желание убежать из дома, отсутствие собственного жилья, наличие у мужчины больших денег — вот это самые основные причины того, что женщины закрывают глаза на мужские недостатки.

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@uspenskayalubov_official
Супруг певицы Любови Успенской Александр Плаксин требует раздела имущества. В первую очередь муж претендует на загородный дом Успенской.
Звёзды,Александр Плаксин,Любовь Успенская,Елена Проклова,Стас Пьеха,Ксения Собчак,Олег Табаков,РИА Новости,
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