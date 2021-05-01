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Ведущую «Ревизорро» ищут из-за поножовщины

Диана Товсепова
2 часа назад
Ксения Милас, звезда популярных российских реалити-шоу «Пацанки» и «Ревизорро», попала в розыск по подозрению в поножовщине. Как сообщает «Пятый канал», она якобы нанесла несколько ранений другой девушке.
Ведущую «Ревизорро» ищут из-за поножовщины
Фото: @official_milas@official_milas
Конфликт, по предварительным данным, произошел дома у диджея Яны Бородиной, пригласившей к себе в гости трех подруг. Во время произошла ссора. Одна из девушек, предположительно 25-летняя Ксения Милас, ранила другую ножом. По информации телеканала, пострадала Мария Ефименко, получившая ранения спины и руки. Сейчас она находится в больнице.
Отмечается, что в квартире было еще двое детей, один из которых несовершеннолетний. Однако дети в момент происшествия спали.
Звёзды,Любовь Успенская,
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