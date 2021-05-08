На слуху: сотрудник клиники раскрыл причину госпитализации Бузовой

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Художник Никас Сафронов поддержал актрису Елену Проклову , которая рассказала о домогательствах в подростковом возрасте со стороны известного артиста. Своим мнением он поделился с изданием "Собеседник. RU".

По словам Сафронова, он знает Проклову как очень ранимого человека. Произошедшее с ней терзало ее многие годы.

Клипмейкер Алан Бадоев рассказал о причинах разрыва с бывшей супругой телеведущей Жанной Бадоевой. Пара была в браке в течение девяти лет и воспитала дочь Лолиту и сына Бориса. Этим он поделился в интервью для YouTube-канала « Маша Ефросинина ».

«У нас были вечера, когда мы сидели на полу с чемоданами и просто рыдали, держа друг друга за руки. Но было понимание того, что это нужно закончить. Потому что страсть прошла, дальше были бы только ссоры»,

— признался Бадоев, и добавил, что им не хотелось травмировать их разногласиями в семье.

По словам Райхельгауза, народный артист неделю пролежал в больнице в Коммунарке, где лечился от коронавируса. Последние два дня он был в коме в реанимации.

Близкие певицы Любови Успенской сообщают об ухудшении ее состояния после требований супруга Александра Плаксина о разделе имущества. Об этом сообщает портал Sobesednik.ru.

Напомним, что артистка находится посреди бракоразводного процесса с бизнесменом, ранее он потребовал у нее половину от совместно нажитого имущества за 34 года брака.

@buzova86

Анонимный источник рассказал Telegram-каналу Yobajur, из-за чего госпитализировали певицу Ольгу Бузову . Об этом пишет издание Woman Journal.