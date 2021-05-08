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На слуху: сотрудник клиники раскрыл причину госпитализации Бузовой

Катерина Саломе
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: сотрудник клиники раскрыл причину госпитализации Бузовой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нее осталась тяжелая травма»: Сафронов поддержал Проклову

Художник Никас Сафронов поддержал актрису Елену Проклову, которая рассказала о домогательствах в подростковом возрасте со стороны известного артиста. Своим мнением он поделился с изданием "Собеседник. RU".
По словам Сафронова, он знает Проклову как очень ранимого человека. Произошедшее с ней терзало ее многие годы.

Экс-супруг Бадоевой рассказал о причинах развода с ведущей

Клипмейкер Алан Бадоев рассказал о причинах разрыва с бывшей супругой телеведущей Жанной Бадоевой. Пара была в браке в течение девяти лет и воспитала дочь Лолиту и сына Бориса. Этим он поделился в интервью для YouTube-канала «Маша Ефросинина».
«У нас были вечера, когда мы сидели на полу с чемоданами и просто рыдали, держа друг друга за руки. Но было понимание того, что это нужно закончить. Потому что страсть прошла, дальше были бы только ссоры»,
— признался Бадоев, и добавил, что им не хотелось травмировать их разногласиями в семье.

Коллега рассказал о последних днях жизни Качана

Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз рассказал о последних днях жизни актера Владимира Качана. Об этом сообщает Пятый канал.
По словам Райхельгауза, народный артист неделю пролежал в больнице в Коммунарке, где лечился от коронавируса. Последние два дня он был в коме в реанимации.

«Чахнет на глазах»: близкие Успенской рассказали о ее здоровье

Близкие певицы Любови Успенской сообщают об ухудшении ее состояния после требований супруга Александра Плаксина о разделе имущества. Об этом сообщает портал Sobesednik.ru.
Напомним, что артистка находится посреди бракоразводного процесса с бизнесменом, ранее он потребовал у нее половину от совместно нажитого имущества за 34 года брака.

Сотрудник клиники раскрыл причину госпитализации Бузовой

@buzova86
Анонимный источник рассказал Telegram-каналу Yobajur, из-за чего госпитализировали певицу Ольгу Бузову. Об этом пишет издание Woman Journal.
По словам инсайдера, работающего в клинике, где сейчас находится звезда, на самом деле ничего серьезного с ней не произошло. Певицу положили в больницу из-за операции на нос
Звёзды,Александр Плаксин,Любовь Успенская,Маша Ефросинина,Алан Бадоев,Владимир Качан,Елена Проклова,Никас Сафронов,Иосиф Райхельгауз,Ольга Бузова,РИА Новости,
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