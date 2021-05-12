Как супермодель Линда Евангелиста выглядит в 56 лет

Линда стала одной из первых супермоделей 1990-х. Суммы ее гонораров содержали множество нулей. Ей платили даже то, чтобы она просто появилась на мероприятии. Сегодня Евангелиста, прославившаяся и своими колкими фразами, ведет более скромный образ жизни.

1/8 Линда стала одной из первых супермоделей 1990-х. Суммы ее гонораров содержали множество нулей. Ей платили даже то, чтобы она просто появилась на мероприятии. Сегодня Евангелиста, прославившаяся и своими колкими фразами, ведет более скромный образ жизни. Фото: DPA Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Линда одна из первых моделей стала носить короткую стрижку. И уговорил ее на это фотограф Питер Линдерберг, с легкой руки которого и появилось выражение «супермодель». Задорные прически на коротких волосах принесли Евангелисте успех в конце 1980-х годов. Фото: Global Look press 3/8 Вообще фотографы и стилисты любили Линду за то, что она с легкостью соглашалась на смену имиджа в отличие от своих коллег-супермоделей. Например, Клаудиа Шиффер всегда была блондинкой с длинными волосами, а Синди Кроуфорд — шатенкой с длинной густой «гривой». Фото: @lindaevangelista 4/8 В начале 1990-х годов Евангелиста наряду с Кристи Терлингтон и Наоми Кэмпбелл стала самой дорогой и востребованной моделью. Шикарных звезд подиума прозвали в прессе Trinity. Фото: Global Look press Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Карьера супермодели день за днем шла в гору. Вскоре она сама стала назначать гонорары за свое участие в показах. Она говорила: «Я даже не встану с постели за сумму меньше 10 тысяч долларов». Фото: DPA 6/8 Линда снималась и в музыкальных клипах. Она появилась в видео Джорджа Майкла на песни Freedom (снималась с подругами из Trinity) и Too Funky. Фото: DPA 7/8 В сентября 2006-го Линда закрутила роман с миллиардером Франсуа-Анри Пино, сыном владельца модной империи Франсуа Пино. Но, как только модель забеременела, кавалер бросил ее. Фото: Global Look press Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Несколько лет назад Донателла Версаче собрала на свой показ всех супремоделей 90-х. Всех, кроме Линды. Официально не было никаких заявлений, почему первую красавицу прошлых десятилетий проигнорировали. Но за кулисами шептались, что Евангелиста потеряла былую форму. Фото: passion.ru

10 мая одной из самых успешных, известных и высокооплачиваемых моделей 1990-х Линде Евангелисте исполнилось 56 лет. В последнее время она редко появляется на публике, а в модном мире шепчутся, что Евангелиста потеряла былую форму.

Линда родилась в Канаде в 1965 году. В 15 лет, девочка с детства мечтавшая о карьере модели, выиграла свой первый конкурс красоты. Правда, местного масштаба. После получения титула «Мисс Ниагара», ей сразу же поступило предложение от нью-йоркского модельного агентства. Так девушка подписала свой первый контракт.

Следующих предложений ей пришлось ждать три года. Все это время юная модель много трудилась, чтобы наработать портфолио и заявить о себе. За эти годы Линда преобразилась: набралась опыта, уверенности, шарма и стала еще красивее.

Линда одна из первых моделей стала носить короткую стрижку. И уговорил ее на это фотограф Питер Линдерберг, с легкой руки которого и появилось выражение «супермодель». Задорные прически на коротких волосах принесли Евангелисте успех в конце 1980-х годов.

Вообще фотографы и стилисты любили Линду за то, что она с легкостью соглашалась на смену имиджа в отличие от своих коллег-супермоделей. Например, Клаудиа Шиффер всегда была блондинкой с длинными волосами, а Синди Кроуфорд — шатенкой с длинной густой «гривой». А Евангелиста за пять лет сменила образ 17 раз, перекрашивая волосы, то отращивая, то отрезая их. За это ее прозвали моделью-хамелеоном: она легко подстраивалась под образ, который в ней видели стилисты.

«Мне нравятся мои короткие волосы. Этот образ увеличил мой гонорар в четыре раза», — признавалась Линда Евангелиста, добавляя, что в то же время ей надоело видеть такие же стрижки на всех вокруг: продавщицах, стюардессах, официантках, — настолько образ стал модным.

Карьера супермодели день за днем шла в гору. Вскоре она сама стала назначать гонорары за свое участие в показах. Она говорила: «Я даже не встану с постели за сумму меньше 10 тысяч долларов». И организаторы съемок и модных показов соглашались на все ее условия.

К тому же вскоре ей стали платить только за то, чтобы она просто появилась на светской тусовке и украсила ее собой.

В начале 1990-х годов Евангелиста наряду с Кристи Терлингтон и Наоми Кэмпбелл стала самой дорогой и востребованной моделью. Шикарных звезд подиума прозвали в прессе Trinity.

Линда снималась и в музыкальных клипах. Она появилась в видео Джорджа Майкла на песни Freedom (снималась с подругами из Trinity) и Too Funky.

Линда Евангелиста стала лицом десятков рекламных кампаний. Таких, как Opium от Yves Saint Laurent, Fidji от Guy Laroche. Модель сотрудничала с Calvin Klein, Chanel , Chloé, Versace, Ralph Lauren, а в 1996 году подписала эксклюзивный контракт с косметической фирмой Yardley.

Супермодель демонстрировала одежду дизайнеров с мировыми именами, таких как Карл Лагерфельд , с которым дружила вплоть до его смерти.

«Без нее творческий процесс не ладился. Она невероятно вдохновляла фотографов и стилистов», — говорил о модели дизайнер Джон Гальяно.

Будучи в начале карьеры, в 1987 году 22-летняя Линда вышла замуж за 36-летнего директора европейского отделения агентства Elite Джеральда Мари. Их брак продержался всего шесть лет, окончившись разводом в 1993-м. Супруги развелись из-за того, что Джеральд хотел детей, а Линда не была готова делать перерыв в карьере, едва добившись успеха на подиуме.

После у модели был бурный роман с актером Кайлом Маклахленом (она еще официально была замужем). И с этим мужчиной она рассталась через шесть лет.

«Конечно, в первую ночь между нами ничего не было. Было во вторую», — с юмором рассказывал актер об их отношениях.

Затем она по уши влюбилась в футболиста Фабьена Бартеза . Но и эти отношения закончились ничем, хотя пара пережила многое: расставание и воссоединение и потерю неродившегося ребенка.

Романов в жизни Евангелисты было много, но они не заканчивались браком. А она, став зрелой, уже мечтала о семье и ребенке. В сентября 2006-го Линда закрутила роман с миллиардером Франсуа-Анри Пино, сыном владельца модной империи Франсуа Пино . Но, как только модель забеременела, кавалер бросил ее. Евангелиста в 2007-м в возрасте 42 лет родила сына Августина.

Пино не желал знать ребенка и помогать матери растить его. Когда мальчику было 5 лет модель инициировала судебный процесс об уплате алиментов. И экс-партнерам пришлось вновь встретиться в суде. Линда требовала ежемесячных выплат на сына в размере 46 тысяч долларов. В итоге родители Августина договорились во внесудебном порядке.

Сейчас Пино счастлив в браке с актрисой Сальмой Хайек и растит с ней дочь Валентину.

Несколько лет назад Донателла Версаче собрала на свой показ всех супремоделей 90-х. Всех, кроме Линды. Официально не было никаких заявлений, почему первую красавицу прошлых десятилетий проигнорировали. Но за кулисами шептались, что Евангелиста потеряла былую форму. Папапрацци как-то засняли ее на улице в свободном пальто, которым она пыталась скрыть оплывшую фигуру.

Тем не менее, судя по фото модели в социальной сети, она вполне счастлива. Линда проводит все время с сыном, которому уже 14 лет (она по-прежнему пытается скрывать его лицо от посторонних глаз), много путешествует.