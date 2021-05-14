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Самые красивые разлучницы российского шоу-бизнеса

New Magazine
2 часа назад
Говорят, что на чужом несчастье счастья не построишь. Хотя эти красавицы российского шоу-бизнеса доказывают обратное. Когда-то они увели мужчину из семьи, а сейчас счастливы в отношениях с ним. Перед такой красотой трудно устоять!
Анастасия Макеева
1/7 Анастасия Макеева
Фото: Instagram
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Анастасия Макеева
2/7 Анастасия Макеева
Фото: Instagram
Дарья Жукова
3/7 Дарья Жукова
Фото: Instagram
Виктория Лопырева
4/7 Виктория Лопырева
Фото: Instagram
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Анна Седокова
5/7 Анна Седокова
Фото: Instagram
Анна Седокова
6/7 Анна Седокова
Фото: Instagram
Алекса
7/7 Алекса
Фото: Instagram

Анастасия Макеева

Анастасия Макеева совсем недавно попала в список разлучниц. Актриса закрутила роман со строителем, который занимался ремонтом ее дачи. Возлюбленные долго скрывали свой роман. Впервые Настя показала своего любимого в День Святого Валентина. Тут и обрушилась на нее слава разлучницы. Оказалось, что у Романа Малькова в Словении осталась законная жена и четверо детей.
Правда Макеева разлучницей себя не считает. Девушка заявляет, что на момент ее встречи с Мальковым мужчина уже собирался разводиться с женой. Пока супруга из Словении кричит о том, что Роман перестал высылать деньги, в России он делает предложение Макеевой.

Дарья Жукова

В далеком 2005 году Даша Жукова познакомилась с очень состоятельным бизнесменом Романом Абрамовичем. К слову, оба на тот момент были в отношениях. Роман женат, а Даша встречалась с теннисистом Маратом Сафиным. Жукова родилась в обеспеченной семье, поэтому и тянулась к мужчинам такого же ранга.
Так Дарья Жукова ушла от Сафина к Абрамовичу, а Абрамович в свою очередь бросил супругу Ирину с детьми. После нескольких лет романа возлюбленные решили пожениться. В браке Даша родила Абрамовичу двоих детей: сына Аарона-Александра и дочь Лею. Спустя 10 лет брака Даша и Роман развелись.

Виктория Лопырева

Однажды Вика положила глаз на супруга своей подруги Таты Карапетян – Игоря Булатова. И когда Тата знакомила подругу с мужем, то даже и не подозревала, что Игорь бросит её ради Лопырёвой. Помимо этого, Карапетян была беременна на тот момент. Так, Тата осталась с двумя детьми, а Булатов остался без работы. Ведь именно отец Таты Карапетян устроил ему карьеру.
Лопырева долгое время скрывала роман с Игорем, пока их не запечатлели вместе на отдыхе. Вика уже была в интересном положении. Только после рождения сына Марка Лионеля, Лопырева и Булатов расписались. Сейчас у мужчины проблемы с финансами и ходят слухи, что Вика планирует развестись.

Анна Седокова

Персона Анны Седоковой много лет на слуху. Во-первых, девушка родила троих детей от разных мужчин. Публика припоминает ей это каждый раз. Во-вторых, Седокову обвиняют в том, что она увела из семьи своего нынешнего супруга Яниса Тимму. Анна и не могла подумать, что их безобидное общение может привести к таким последствиям.
Когда Янис бросил свою гражданскую жену и новорожденного сына, в сети разразился настоящий скандал. Брошенная девушка обвиняла Анну в том, что та увела мужчину из семьи, оскорбляла ее публично. Вскоре все уладилось. Сейчас Анна и Янис законные супруги.

Алекса

Сейчас бывшая девушка Тимати счастливая жена и новоиспеченная мама. Но её нынешний супруг – звездный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев бросил глубоко беременную девушку Анастасию ради певицы. Тогда все осуждали Дайчева и Алексу, прозвав её разлучницей. Хотя изначально их знакомство не подразумевало ничего большего, чем просто тренировки.
Сейчас Алекса родила Вячеславу дочь Адриану. Пара поженилась. К слову, мужчина не оставляет и Анастасию с сыном, помогает материально, часто навещает малыша и присутствовал на родах.
Звёзды,Фото,Даша Жукова,Тимати,Марат Сафин,Анастасия Макеева,Дарья Жукова,Анна Седокова,Виктория Лопырева,
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