Дочь Даны Борисовой попала в больницу с увечьями

После этого звезда показала одежду, испачканную кровью, и объяснила, что произошло:

Борисова также рассказала, что после случившегося Полину доставили в государственную больницу "психического здоровья" для детей и подростков на Ленинском проспекте. Телеведущая призналась – теперь они окончательно поняли, что "сами не справятся".