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Дочь Даны Борисовой попала в больницу с увечьями

Мира Маркина
3 часа назад
13-летняя дочь Даны Борисовой Полина попала в больницу с увечьями. Подросток порезала себя в школьном туалете. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Дочь Даны Борисовой попала в больницу с увечьями
Фото: @danaborisova_official@danaborisova_official
Телеведущая опубликовала видео из машины скорой помощи, подписав его:
"Опять".
После этого звезда показала одежду, испачканную кровью, и объяснила, что произошло:
"Поля в очередной раз порезала себя. На этот раз это произошло в школьном туалете, после первого урока...На этот раз вся одежда была в крови".
Борисова также рассказала, что после случившегося Полину доставили в государственную больницу "психического здоровья" для детей и подростков на Ленинском проспекте. Телеведущая призналась – теперь они окончательно поняли, что "сами не справятся".
Борисова пояснила, что ее дочь склонна к "самоповреждающему поведению", о чем ей сообщили психологи и психиатры.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Борисова рассказала о состоянии дочери.
Звёзды,Дана Борисова,
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