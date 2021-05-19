Дочь Даны Борисовой попала в больницу с увечьями

13-летняя дочь Даны Борисовой
Полина попала в больницу с увечьями. Подросток порезала себя в школьном туалете. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Фото: @danaborisova_official@danaborisova_official
Телеведущая опубликовала видео из машины скорой помощи, подписав его:
После этого звезда показала одежду, испачканную кровью, и объяснила, что произошло:
"Поля в очередной раз порезала себя. На этот раз это произошло в школьном туалете, после первого урока...На этот раз вся одежда была в крови".
Борисова также рассказала, что после случившегося Полину доставили в государственную больницу "психического здоровья" для детей и подростков на Ленинском проспекте. Телеведущая призналась – теперь они окончательно поняли, что "сами не справятся".
Борисова пояснила, что ее дочь склонна к "самоповреждающему поведению", о чем ей сообщили психологи и психиатры.