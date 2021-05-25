Стриженова: "Просыпаюсь. Я в смирительной рубашке"

"Мама ругается, бьет, кричит, таскает меня за волосы. Я убегаю к бабушке, ища защиты, она тоже ругает, но не сильно", — вспомнила внучка Стриженова.
"Открыв глаза, я не понимаю, где я, и что со мной. Засыпаю. Просыпаюсь. Ад. Я в смирительной рубашке. Меня упекли в психушку! Но самое страшное то, что никто не хотел меня оттуда забирать. Пришла мама. Я просилась домой, плакала, а в итоге снова оказалась связанной — мне сделали укол, сказав, чтобы я успокоилась. Конечно, тогда меня забрала бабушка, и с этого дня моя жизнь перевернулась на. Я начала пить".