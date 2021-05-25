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"Ад. Я в смирительной рубашке": Стриженова рассказала, как попала в психбольницу

Анна Арсеньева
2 часа назад
Внучка актера Олега Стриженова Александра рассказала, что в 13 лет попала в психиатрическую клинику. Об этом пишет "СтарХит".
Стриженова: "Просыпаюсь. Я в смирительной рубашке"
Фото:  @superfamily_adams @superfamily_adams
Девушка поделилась, что ее мать, актриса Наталья Стриженова, устраивала ей скандалы даже из-за небольшой провинности. Однажды Александра покрасила волосы.
"Мама ругается, бьет, кричит, таскает меня за волосы. Я убегаю к бабушке, ища защиты, она тоже ругает, но не сильно", — вспомнила внучка Стриженова.
Во время конфликта она упала в обморок. Приехавшие врачи решили, что 13-летняя девочка хотела наложить на себя руки и отвезли в психбольницу:
"Открыв глаза, я не понимаю, где я, и что со мной. Засыпаю. Просыпаюсь. Ад. Я в смирительной рубашке. Меня упекли в психушку! Но самое страшное то, что никто не хотел меня оттуда забирать. Пришла мама. Я просилась домой, плакала, а в итоге снова оказалась связанной — мне сделали укол, сказав, чтобы я успокоилась. Конечно, тогда меня забрала бабушка, и с этого дня моя жизнь перевернулась на. Я начала пить".
Ранее "Рамблер" сообщал, что дочь Воробей рассказала о травле в школе.
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