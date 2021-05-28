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На слуху: Пресняков заявил, что был свидетелем смерти сына Певцова

Мария Грибова
27 минут назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Пресняков заявил, что был свидетелем смерти сына Певцова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресняков рассказал, что был свидетелем смерти сына Певцова

Кадр из сериала «Ящик Пандоры»
Музыкант Никита Пресняков стал гостем очередного выпуска программы "Судьба человека". Он вспомнил, как практически на его глазах погиб сын Дмитрия Певцова, Даниил. Ребята вместе учились в школе и были приятелями.

Седокова рассказала, как жила в нищете

@annasedokova
Певица Анна Седокова дала большое интервью, в котором ответила развернуто на многие вопросы о своей личной жизни, а также вспомнила о непростом детстве.

Дочь Заворотнюк призналась в серьезной болезни

@anna_zavorotnyuk
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что некоторое время назад пребывала в болезненном состоянии. В своих stories в Instagram она рассказала, что лечилась от депрессии. Это заняло у нее полтора года и несмотря на прогресс, она все еще продолжает это делать.

В «Модном приговоре» показали роскошный особняк Зайцева

В шоу «Модный приговор» — высокий гость. Легендарный кутюрье, стоявший у истоков российской моды, Вячеслав Зайцев когда-то стал инициатором этой передачи на Первом канале и первый два года был ее ведущим.

Ольга Машная отказалась общаться с сестрой

Актриса Ольга Машная отказалась общаться со своей сестрой Галиной в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. Сотрудники шоу нашли родственницу звезды, но ее реакция оказалась крайне неожиданной. Ольга Машная.
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