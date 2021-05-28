На слуху: Пресняков заявил, что был свидетелем смерти сына Певцова

Музыкант Никита Пресняков стал гостем очередного выпуска программы "Судьба человека". Он вспомнил, как практически на его глазах погиб сын Дмитрия Певцова, Даниил. Ребята вместе учились в школе и были приятелями.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что некоторое время назад пребывала в болезненном состоянии. В своих stories в Instagram она рассказала, что лечилась от депрессии. Это заняло у нее полтора года и несмотря на прогресс, она все еще продолжает это делать.
В шоу «Модный приговор» — высокий гость. Легендарный кутюрье, стоявший у истоков российской моды, Вячеслав Зайцев когда-то стал инициатором этой передачи на Первом канале и первый два года был ее ведущим.
Актриса Ольга Машная отказалась общаться со своей сестрой Галиной в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. Сотрудники шоу нашли родственницу звезды, но ее реакция оказалась крайне неожиданной. Ольга Машная.