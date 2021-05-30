Тюльпанова рассказала, что подверглась домашнему насилию со стороны своего возлюбленного, а также отметила, что не собирается идти на телевидение ради хайпа. Девушка заявила, что хочет справедливости. Однако следствие не нашло признаков умышленного причинения легкого вреда здоровью.