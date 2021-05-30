Экс-супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова сообщила о домашнем насилии и показала побои. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.
Тюльпанова рассказала, что подверглась домашнему насилию со стороны своего возлюбленного, а также отметила, что не собирается идти на телевидение ради хайпа. Девушка заявила, что хочет справедливости. Однако следствие не нашло признаков умышленного причинения легкого вреда здоровью.
«Я просто хотела показать себя без фильтров, чтобы не было никаких вопросов, что я хайпую. Мне это реально не надо, меня это уже порядком надоело. Я просто хочу, чтоб справедливость была восстановлена»
Девушка показала синяки на лице и на своем примере призвала не молчать жертв домашнего насилия.