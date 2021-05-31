Лорак раскрыла сумму гонораров за "горячие" фотосессии

Ани Лорак в эфире "Русского радио" рассказала, какие гонорары ей предлагают за обнаженные фотосессии.
42-летняя певица тщательно следит за фигурой – такими пропорциями, как у нее, может похвастаться отнюдь не каждая.
Неудивительно, что артистку часто приглашают на откровенные фотосъемки для мужских журналов. В прошлом у Лорак уже был подобный опыт, но от этого предложений меньше не становится.
В интервью "Русским перцам" Ани озвучила сумму гонораров за такие съемки:
"Предлагают заплатить от 500 тысяч рублей. Доходит и до миллиона. Но за эту сумму подразумевается "горячая" фотосессия".