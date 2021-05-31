Лорак раскрыла сумму гонораров за "горячие" фотосессии

Ани Лорак в эфире "Русского радио" рассказала, какие гонорары ей предлагают за обнаженные фотосессии.

Фото: @anilorak @anilorak

42-летняя певица тщательно следит за фигурой – такими пропорциями, как у нее, может похвастаться отнюдь не каждая.

@anilorak

Неудивительно, что артистку часто приглашают на откровенные фотосъемки для мужских журналов. В прошлом у Лорак уже был подобный опыт, но от этого предложений меньше не становится.

В интервью "Русским перцам" Ани озвучила сумму гонораров за такие съемки: