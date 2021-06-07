Гвоздикова рассказала о домогательствах

"Потом они с актером Юрием Кузьменковым сказали, что решили меня таком образом наказать. Якобы я общалась близко со Збруевым, с Крамаровым. А с ним и Кореневым не очень. Вот и наказали. Я же читала сценарий фильма. Некоторые сцены вылетели в итоговой картине. Он вырезал их из монтажа. Пустили же еще тогда утку, что Крамаров хотел на мне жениться. Это глупость абсолютная. Да, он пару раз подвозил меня на своей машине. И один раз мне сказал: «А вот такая девушка как ты не хотела бы стать моей женой»".