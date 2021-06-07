Гвоздикова рассказала о домогательствах

"С Кореневым у меня были непростые отношения. Пожалуй, только об этом скажу вслух. Он меня наказал. Вырезал часть моей роли из «Большой перемены». Он проявлял ко мне знаки внимания. По-разному проявлял. Я понимала, что очень ему нравлюсь. И вроде как он не прочь проявить симпатию ко мне. Были репетиции. То волосы поправит, то костюмчик".