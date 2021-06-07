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Гвоздикова рассказала о домогательствах

Стелла Шмель
5 часов назад
Актриса Наталья Гвоздикова вслед за Еленой Прокловой заявила о непростой ситуации в своей жизни. Артистка стала гостьей программы "Судьба человека" на канале "Россия 1", где вспомнила, как ей оказывал знаки внимания режиссер "Большой перемены".
Гвоздикова рассказала о домогательствах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"С Кореневым у меня были непростые отношения. Пожалуй, только об этом скажу вслух. Он меня наказал. Вырезал часть моей роли из «Большой перемены». Он проявлял ко мне знаки внимания. По-разному проявлял. Я понимала, что очень ему нравлюсь. И вроде как он не прочь проявить симпатию ко мне. Были репетиции. То волосы поправит, то костюмчик".
Позже Гвоздикова пыталась понять, почему часть ее роли была вырезана.
"Потом они с актером Юрием Кузьменковым сказали, что решили меня таком образом наказать. Якобы я общалась близко со Збруевым, с Крамаровым. А с ним и Кореневым не очень. Вот и наказали. Я же читала сценарий фильма. Некоторые сцены вылетели в итоговой картине. Он вырезал их из монтажа. Пустили же еще тогда утку, что Крамаров хотел на мне жениться. Это глупость абсолютная. Да, он пару раз подвозил меня на своей машине. И один раз мне сказал: «А вот такая девушка как ты не хотела бы стать моей женой»".
Звёзды,Юрий Кузьменков,Наталья Гвоздикова,Елена Проклова,
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