Волочкова: «Большой театр должен мне 95 миллионов!»

Уже много лет длится конфликт Анастасии Волочковой и руководства Большого театра. Сейчас балерина настроена решительно и намерена получить от театра почти сто миллионов, используя юридические инструменты.

Фото: @volochkova_art @volochkova_art

«Я попала в Большой театр в 1998 году, станцевала порядка 250 спектаклей, со мной был тогда подписан бессрочный контракт. И не получила ни копейки. В трудовой книжке у меня при этом нет даже записи об этой работе. По деньгам такая же ситуация: сначала нам говорили, что зарплата приходит на карточку, но я тогда жила в достатке, у меня были контракты в других местах по 40 тысяч долларов — поэтому даже не проверяла что да как, Большой был для меня отдушиной. Никаких денег я в итоге так и не увидела», — рассказала Анастасия на пресс-конференции, посвященной насущному вопросу.

Дело в незаконном отстранении артистки от работы в театре и так и не начисленной пенсии.

«Я должна была получать 369 тысяч рублей в месяц, продолжает артистка. — Трудовой стаж там у меня должен идти до сих пор. С 1998 года по 2021. Так как то, что 10 лет назад меня отправили в административный отпуск за свой счет — незаконно. В подобный отпуск можно уйти, только если сама пишешь заявление. Но мы с адвокатом его нигде так и не обнаружили. Получается, Большой не начисляет зарплату, не ставит срок выхода на пенсию и не платит отчисления все эти годы».

Таким образом, Волочкова рассчитывает на сумму порядка 100 миллионов рублей. В 2003 году звезда уже судилась с театром, когда незаконно уволили накануне спектакля. Тогда суд встал на ее сторону.

«Меня с приставами заводили в мою же гримерную, возвращали, так сказать, на рабочее место, — вспоминает балерина. — Но спектаклей потом, естественно, не дали. Когда тогда у меня был суд, в Киеве мне угрожали жизнью. Мужчины пробирались ко мне за кулисы, представляясь поклонниками, и вытаскивали ножички из букетов цветов. Но мне удалось себя защитить. И сейчас я тоже вступаю в бой, но это противостояние не равных сил, как и в прошлый раз. Я защищаю себя и тех артистов, которые не могут сами за себя постоять».

Артистка призналась, что к ней обращаются балерины с просьбой о поддержке:

«В Большом театре все через постель, что тогда, что сейчас, это происходит и с девочками, и с мальчиками. Спросите у Цискаридзе! Но ко мне данный факт не имел никакого отношения. Однако, знаю немало случаев, когда молоденьких солисток заставляли участвовать в каких-то гала-ужинах с продолжением, в том числе и с интимным».

Руководство ответило, что она не соблюдает режим и не поддерживает нужную форму. Адвокат Анастасии посчитал претензии необоснованными, потому как не было ни одной проверки на профпригодность. Артистка добавила, что последние годы при росте 173 сантиметра она весит обычно 50 килограммов.