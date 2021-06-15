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На слуху: Полунин рассказал о наркомании

Диана Товсепова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Полунин рассказал о наркомании
Фото: Кадр из YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!"Кадр из YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!"

Водонаева попала в больницу

@alenavodonaeva
Ведущую Алену Водонаеву госпитализировали во время поездки в Санкт-Петербург. Об этом бывшая участница "Дома-2" рассказала в своем Instagram-аккаунте.
По словам Водонаевой, ей стало плохо в субботу 11 июня:
"Потеря сознания, обморок, сотрудник отеля и Оля уносят меня в номер, кладут на кровать и вызывают скорую. Нарушение речи, тяжёлое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются. Скорая приехала через 40 минут".

Смирнитский рассказал о романе с Вертинской

Актер Валентин Смирнитский вспомнил свой роман с Марианной Вертинской. Он принял участие в передаче "Судьба человека" на канале "Россия 1".
Артисты вместе учились в Театральном училище имени Щукина. Тогда, по словам Смирнитского, Вертинской увлекались многие:
"Не только я. В этом смысле был не оригинален. Она была очень общительной, обаятельной девушкой, с хорошим чувством юмора. Все достоинства хорошей женщины и актрисы в ней присутствовали. Там было, чем увлечься".

"Все, убился": Полунин признался в тяге к наркотикам

Артист балета Сергей Полунин признался, что в определенный период своей жизни увлекся запрещенными веществами. Об этом он рассказал интервью Ксении Собчак.
По словам Полунина, он употреблял психоактивные вещества и даже выходил на сцену под их воздействием:
"Я никогда не пил алкоголя, но наркоманил, да. Я обычно такого ничего не делал, но вот в один момент — все, убился", — сказал артист в YouTube-шоу "Осторожно: Собчак!".

Семенович рассказала о «смешных» зарплатах «Блестящих»

@ann_semenovich
Бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович рассказала о «смешных» заработках некогда популярной группы. Ее интервью вышло на YouTube-канале журналиста Василия Конова.
«Несправедливость стала толчком к сольной карьере. Потому что вот есть рынок, есть коллективы, такие как "Блестящие", "Фабрика", Hi-Fi, "ВИА Гра", и во всех этих коллективах есть определенные ставки у каждого артиста. И они [ставки] очень были хорошие, то есть все зарабатывали проценты от гонорара. Все, кроме группы "Блестящие"», — вспомнила артистка.

Волочкова: «Большой театр должен мне 95 миллионов»

@volochkova_art
Уже много лет длится конфликт Анастасии Волочковой и руководства Большого театра. Сейчас балерина настроена решительно и намерена получить от театра почти сто миллионов, используя юридические инструменты.
«Я попала в Большой театр в 1998 году, станцевала порядка 250 спектаклей, со мной был тогда подписан бессрочный контракт. И не получила ни копейки. В трудовой книжке у меня при этом нет даже записи об этой работе. По деньгам такая же ситуация: сначала нам говорили, что зарплата приходит на карточку, но я тогда жила в достатке, у меня были контракты в других местах по 40 тысяч долларов — поэтому даже не проверяла что да как, Большой был для меня отдушиной. Никаких денег я в итоге так и не увидела», — рассказала Анастасия сегодня на пресс-конференции, посвященной насущному вопросу.
Звёзды,Марианна Вертинская,Валентин Смирнитский,Сергей Полунин,Алена Водонаева,Ксения Собчак,Анна Семенович,РИА Новости,
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